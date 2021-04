Enrico Papi, uno dei volti televisivi più conosciuti a livello nazionale, potrebbe essere vicino a un incredibile “trasferimento”. Addio TV8?

Il simpatico conduttore Enrico Papi si è un po’ “defilato”. Da anni, ormai, lo vediamo sulle tv meno popolari come TV8, ma presto potrebbe tornare sulle grandi ammiraglie. L’indiscrezione, tutta da confermare, riguarda un suo possibile addio a TV8. Su questo canale ha condotto un programma di grande successo, “Guess My Age”, ritagliandosi una fetta di fan molto affezionati. Papi è una sorta di conduttore “cult” perché alternativo a quelli più popolari e conosciuti delle reti Rai e Mediaset.

Si parla, infatti, di un clamoroso ritorno di Enrico Papi a Mediaset. Fu lì che ormai 20 anni fa divenne famoso come conduttore di Sarabanda, altro programma che è diventato anch’esso un cult della tv degli anni ’90. E i suoi tanti ammiratori (quasi 150mila follower su Instagram) sognano che Papi in Mediaset possa riportare proprio Sarabanda in vita dopo tanto tempo.

Enrico Papi torna a Mediaset e “riporta” Sarabanda? L’indiscrezione

Si tratta, comunque, solo di ipotesi, teorie e auspici. Sarabanda è in effetti tornato in onda quattro anni fa, ma si trattò di quattro puntate speciali con i campioni del passato. Dalla Professora a Tiramisù, passando per Coccinella e l’Uomo Gatto. Una sorta di operazione nostalgia che ebbe anche un discreto successo. L’indiscrezione di un ritorno di Enrico Papi in Mediaset è stata lanciata dal giornalista esperto di gossip e tv, Gabriele Parpiglia, che ha pubblicato la notizia su “Il Giornalettismo”.

Tra l’altro, secondo il giornalista, l’addio di Papi a TV8 (che è il canale in chiaro di Sky) sarebbe praticamente certo, parlando di un’operazione ormai fatta. Tuttavia, non ci sono indiscrezioni circa il ritorno di Sarabanda: ma i fan di Enrico Papi si aspettano che il grande ritorno possa riportare in auge il celebre show musicale che ha reso il presentatore famoso.