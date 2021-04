Domenica In, puntata di Pasqua: anticipazioni e ospiti 4 aprile 2021

Domenica In: anticipazioni e ospiti di Mara Venier della puntata di Pasqua, domenica 4 aprile 2021. Un altro appuntamento ricco di sorprese

Domenica In non si ferma: in onda anche a Pasqua, nella diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Mara Venier dà appuntamento anche oggi, domenica 4 aprile 2021, per una puntata del suo programma, come sempre in onda dalle 14. Anche oggi si comincerà con il punto della situazione sulla pandemia di Coronavirus.

Si parlerà delle forti restrizioni valide anche in questi giorni di festa, e soprattutto si analizzerà la situazione vaccini. Anche oggi ospiti il sottosegretario alla Sanità, il professor Pierpaolo Sileri. Presente anche Francesco Le Foche. Entrambi risponderanno ai dubbi sui vaccini, e soprattutto sulla tempistica per la fine di questa emergenza che dura ormai da un anno.

Ci sarà, poi, anche un ritorno: si rivedrà Katia Ricciarelli, già ospite la scorsa settimana. La sua apparizione ha avuto successo e Mara Venier le ha chiesto il “bis”. Attesa anche in studio la simpatica Giovanna Ralli. Tornerà anche Orietta Berti, che canterà ancora la sua canzone di Sanremo. Altra ospite all’insegna della musica è Romina Power, che sarà intervistata da Mara Venier.

Un altro gradito ritorno sarà quello del simpatico Cristiano Malgioglio. Ed è atteso anche il conduttore di TV8 Enrico Papi. E finalmente ci sarà il ritorno in studio del comico-imitatore Vincenzo De Lucia, che è guarito dal Coronavirus e tornerà a divertire il pubblico con le sue imitazioni di personaggi femminili. Appuntamento, quindi, alle ore 14 con la puntata “pasquale” di Domenica In.