L’Isola dei Famosi, anticipazioni e ospiti di stasera lunedì 31 maggio

Anticipazioni, ospiti e scaletta dell’Isola dei Famosi di oggi. Puntata di stasera, lunedì 31 maggio 2021: Francesca Lodo sarà in studio

L’Isola dei Famosi torna in onda stasera, dopo l’unico appuntamento della scorsa settimana. Questa volta le puntate saranno due, con la finale che si avvicina a grandi passi. Ma cosa accadrà stasera, lunedì 31 maggio 2021? Come si apprende dai canali ufficiali della trasmissione condotta da Ilary Blasi, in studio arriverà la bella Francesca Lodo, eliminata nell’ultimo appuntamento.

L’ormai ex concorrente commenterà la sua esperienza e il cammino (ormai breve) verso la finale. La showgirl è stata eliminata da Playa Imboscadissima dopo essere uscita dall’isola principale. Ha convissuto la sua esperienza (quasi) solitaria con Beatrice Marchetti, ancora in gioco, ma è uscita dopo l’arrivo di Roberto Ciufoli, che è stato preferito dal pubblico con il televoto.

Isola dei Famosi: altri finalisti e Francesca Lodo in studio. Le anticipazioni

Il comico romano, adesso, ha instaurato un buon sodalizio con la Marchetti, tanto che spera di tornare in gioco e vincere il reality. Tuttavia Francesca Lodo non ha fatto drammi, visto che sui social ha scritto di essere pronta, “anzi, prontissima”. Al momento i finalisti del gioco sono due: Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Stasera arriverà il nome dell’altro finalista, o forse due.

Tra i favoriti ci sono proprio Beatrice Marchetti, ma anche Valentina Persia, che sembra aver conquistato il pubblico da casa. Nell’ultima puntata un’altra favorita, Angela Melillo, è stata eliminata. A sorpresa ha deciso di non restare sull’Isola Imboscadissima e giocarsela al televoto, ma ha fatto ritorno in Italia. Anche lei è attesa in studio, ma non stasera, secondo le anticipazioni.