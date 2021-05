Arisa in topless sui social: “Basta vergogne e interrogativi, voglio celebrarmi”. L’invito al “body positivity” della cantante attraverso Instagram

Una sorprendente Arisa manda i suoi fan in visibilio con un post “piccante” su Instagram. La cantante si mostra in topless, senza reggiseno. Ancora un post sexy dell’artista lucana, che ha voluto mandare un messaggio di “body positivity”. Dopo aver affrontato il tema degli interventi al viso (di cui si dice pentita), ha deciso di pubblicare un post in cui si mostra senza reggiseno.

“Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più – ha scritto su Instagram – il tempo passa e chissà come andrà a finire”. Il senso del messaggio è di sfruttare la bellezza (e nel suo caso la procacità) fin quando c’è. Nulla da ridire. E poi Arisa incita ancora una volta al “body positivity”. “Basta vergogne e interrogativi. Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella e perfetta a modo mio”, conclude la cantante nel suo post.

Arisa, il post sexy scatena i fan su Instagram

Un bel messaggio visto che molti mettono in discussione l’aspetto fisico di Arisa, e anche lei in passato ha spiegato di aver avuto un rapporto non facile con il suo corpo. E anche il pubblico apprezza, visto che sotto la sua foto sensuale sono arrivati in appena un’ora poco più di 50mila like, e tanti altri ne stanno arrivando. Il rapporto di Arisa col suo corpo è un tema già diffusamente affrontato in passato. Ha raccontato, quando era giudice ad Amici, che se si guardava allo specchio non si piaceva.

Cosa che invece non accade adesso. L’artista ha spiegato che il suo fisico è meno tonico di quando aveva 20 anni, ma proprio certe “smagliature” le trova deliziose. Anche in un’altra occasione Arisa presentò una foto in cui si ammirava nel dettaglio il suo decolleté, e la cantante in quell’occasione invitò tutte le donne ad apprezzarsi di più, soprattutto quando la bellezza è segno di normalità e non è artefatta.