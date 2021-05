Sta per andare in onda la nuova attesissima serie tv turca “Mr. Wrong – lezioni d’amore” con Can Yaman e Ozge Gurel. Ecco quando inizia e di cosa parla

Sta per tornare in onda la coppia formata dagli attori Ozge Gurel e Can Yaman con una serie tv nuova di zecca intitolata “Mr. Wrong – lezioni d’amore“. I fans avevano avuto modo di ammirare questo strepitoso duo in precedenza grazie all’altra soap “Bitter Sweet – ingredienti d’amore” di cui erano entrambi protagonisti.

Sono svariate estati, infatti, che Canale 5 decide di dare spazio a serie tv turche durante la fascia pomeridiana. Tutto ebbe inizio con “Cherry Season” che fece conoscere al pubblico proprio Ozge Gurel. Il successo di questo genere di show è stato infatti enorme e del tutto inaspettato. Per questo motivo la rete rinnova la fiducia anno dopo anno a queste soap di produzione turca.

Dunque quella del 2021 sarà l’estate di “Mr. Wrong” che verrà trasmesso a partire da oggi 31 maggio alle ore 14.45 su Canale 5, prendendo il posto del dating show “Uomini e donne” che ha chiuso venerdì scorso.

Mr. Wrong – lezioni d’amore: di cosa parla la nuova serie tv

La prima puntata della nuova attesissima serie tv con protagonista la coppia Can Yaman e Ozge Gurel andrà dunque in onda oggi. Dal sito Mediaset Play è possibile evincere anche la trama super coinvolgente:

“La giovane e bella Ezgi, sfortunata in amore, ha perso le speranze di poter incontrare il suo Mr. Right, l’uomo dei suoi sogni. Poi conosce Özgür, suo vicino di casa e donnaiolo incallito, quindi un “Mr. Wrong”, e le sue certezze vacillano. Ezgi e Özgür stringeranno un accordo: lei dovrà fingere di essere la fidanzata di Özgür, e lui le impartirà vere e proprie lezioni di seduzione. Tra i due nascerà un’immediata attrazione”

