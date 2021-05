Il professor Alberto Zangrillo senza freni in diretta a “L’Aria Che Tira”. Il medico chirurgo confessa: “Mi aspetterebbe un plotone d’esecuzione”.

Il Professor Alberto Zangrillo senza freni in diretta nell’ultima puntata del programma de La7 condotto da Myrta Merlino “L’Aria Che Tira”. Il medico chirurgo è sempre gradito ospite della trasmissione che da anni accompagna le mattinate dei telespettatori di La7. I suoi interventi sulla crisi epidemiologica da Covid-19 sono sempre molto seguiti dal pubblico che spesso si trova in accordo col Professore.

Durante l’ultima puntata de “L’aria che tira” il medico ha sorpreso tutti con delle dichiarazioni riguardanti una sua ipotetica ospitata in un altro notissimo programma della medesima rete televisiva. Ecco che cosa ha detto.

Il Prof Zangrillo sorprende con delle dichiarazioni a “L’Aria Che Tira”

Il Professor Alberto Zangrillo ha sorpreso tutto il pubblico con alcune dichiarazioni inaspettate durante la puntata di oggi de “L’aria che tira”. Il medico ha ribadito quanto si senta a suo agio nei panni di ospite della trasmissione guidata da Myrta Merlino, mentre si pronuncia in altri termini con riferimento ad un altro programma.

Il talk show in questione è “Otto e mezzo”, la notissima trasmissione dell’access prime time de La7 condotta da Lilli Gruber. il Professore afferma che, sebbene sia certo che non verrà mai invitato, qualora si dovesse ritrovare come ospite a “Otto e mezzo” lo attenderebbe un “plotone di esecuzione”, dal momento che la giornalista presentatrice, a sua detta, lo incalzerebbe e non poco.

Una dichiarazione davvero inaspettata che ha lasciato a bocca aperta il pubblico a casa. Ovviamente è da sottolineare sempre il tono ironico del Professore nell’affermare quanto detto sul talk della fascia preserale della rete di Urbano Cairo.