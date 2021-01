By

Problemi per Silvio Berlusconi che è stato ricoverato in un ospedale di Monaco in queste ore. Ecco tutti i dettagli.

Secondo quanto riportano Ansa e SkyTg24, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si trova ora in ospedale.

Dalla sua casa a Valbonne, vicino Nizza, dove ha trascorso gran parte del lockdown e della quarantena, Berlusconi sarebbe stato ricoverato a Monaco.

Ecco tutti i dettagli sulla sua situazione attuale.

Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale: i dettagli

Un problema cardiaco sarebbe il motivo per il quale Silvio Berlusconi è stato appena ricoverato.

L’ex premier si trova attualmente al Centro cardio toracico di Monaco, un ospedale specializzato che si trova nel Principato.

Il medico di fiducia di Berlusconi, Alberto Zangrillo, ha richiesto e raccomandato caldamente il ricovero, per tenere sotto controllo un “problema cardiaco aritmologico“.

Nella giornata di lunedì, riporta sempre Zangrillo all’Ansa, il medico ha raggiunto Silvio Berlusconi nella sua abitazione privata a Valbonne a causa di un aggravamento delle sue condizioni non meglio specificato.

Constatata la gravità della situazione, Zangrillo ha preferito chiedere il ricovero direttamente a Monaco. Il motivo è stato quello di evitare uno spostamento troppo rischioso in Italia.

Alberto Zangrillo non è nuovo a dichiarazioni che lo mettono, poi, decisamente in difficoltà di fronte al popolo del web; chissà che anche questa volta non abbia esagerato?

L’ex premier ha 84 anni ed è risultato positivo al Covid-19 solo il Settembre scorso.

Ovviamente in molti sono preoccupati all’idea che il virus possa aver complicato la sua situazione.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.