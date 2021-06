Nonostante siano passati numerosi anni da quando Laura Freddi e Paolo Bonolis si siano lasciati, oggi la showgirl gli ha fatto gli auguri. Come l’avrà presa Sonia Bruganelli?

Tanti auguri a Paolo Bonolis! Il famosissimo presentatore ed intrattenitore italiano, infatti, è nato il 14 Giugno del 1961 e festeggia oggi un traguardo decisamente importante.

60 anni: cifra tonda e “spaventosa” e sicuramente, in ogni caso, un compleanno da ricordare.

A soffiare sul fuoco, però, ci ha pensato il settimanale Novella2000 che ha ben pensato di chiedere ad una persona del suo passato di fargli gli auguri.

La reazione della moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, non si è fatta decisamente aspettare: ecco che cosa è successo.

Laura Freddi e Paolo Bonolis: gli auguri di lei nel giorno del suo compleanno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo e Luca❤️ (@bonolis.laurenti)

“[Gli augurerei] Di festeggiare un compleanno speciale, in famiglia, con chi gli vuole bene, in serenità. Io gli voglio un gran bene, lui lo sa.”

Con queste parole la showgirl Laura Freddi ha augurato un buon compleanno a Paolo Bonolis, suo ex fidanzato che proprio oggi, 14 Giugno 2021, compie 60 anni.

Si tratta, certamente, di un traguardo importante e gli auguri per Paolo Bonolis non arrivano solo da Laura.

Di certo, però, viene da chiedersi come mai il famoso settimanale di gossip abbia chiesto proprio all’ex fidanzata di Paolo di fargli gli auguri.

Laura Freddi, in ogni caso, ha sfruttato l’intervista per chiarire non poche questioni.

Innanzitutto, la showgirl ha parlato del suo rapporto con Paolo vecchio ormai di quasi trent’anni.

LEGGI ANCHE –> Paolo Bonolis: “Lui è the dark side of the moon”. Chi è veramente il maestro Luca Laurenti

Laura Freddi e Paolo Bonolis, infatti, sono stati insieme durante i primi anni del 1990, quando Paolo aveva 30 anni e Laura 19.

La loro relazione è durata poco più di tre anni ma ha decisamente colpito gli italiani e gli spettatori visto che, quasi 30 anni dopo, ancora se ne parla!

Laura ha infatti dichiarato dalle pagine di Novella2000:

“Paolo e io siamo stati assieme, lo sanno tutti, ma è stato tanto tempo fa. Tra di noi c’è sempre stima e affetto. In realtà Paolo è sempre stato un giocherellone, un Peter Pan. Quei dieci anni di differenza tra di noi non si sentivano assolutamente. Anzi, alle volte lui era più ragazzino di me. Io ero una ‘giovane matura’ per come ero saggia. Ma la sindrome di Peter Pan ce l’hanno tutti gli uomini, non gli passa mai, è innata. […] Quando ho rivisto Paolo ad Avanti un altro gli ho chiesto: “Perché le persone dopo trent’anni ancora ci chiedono perché ci siamo lasciati?”. Io me lo sono scordato, non me lo ricordo più. La memoria si è azzerata…”

Laura Freddi si riferisce alla sua partecipazione al programma Avanti un altro dove la sua complicità con Paolo Bonolis non è passata inosservata.

I due hanno scherzato in maniera decisamente intrigante. Paolo ha fatto finta di non conoscerla e Laura ha commentato così: “Mi chiamoLaura Freddi, ho una splendida bambina… che tu hai anche “battezzato” al mio sesto mese di gravidanza, ha sentito la tua mano.”

Insomma, i due hanno riso e scherzato ed il pubblico a casa non ha potuto fare a meno di notarlo. Gli auguri di Laura Freddi, oggi, hanno decisamente fatto “drizzare” le orecchie ai fan, tanto che anche la moglie di Paolo, Sonia Bruganelli, ha deciso di commentare.

Sonia Bruganelli commenta gli auguri di Laura Freddi su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

“Scherzi a parte, ho un bellissimo rapporto con Paolo e sua moglie Sonia Bruganelli. Abbiamo appianato, chiarito tutto. Azzerato ogni diceria. Non riusciamo a vederci per via del lavoro e della situazione sanitaria, ma sono contenta e felice dell’amicizia che ci lega. Spero che prima o poi riusciremo a creare un incontro con le nostre rispettive famiglie“.

Anche se Laura Freddi ha commentato così il suo rapporto con i coniugi Bonolis, di certo a Sonia Bruganelli non è sfuggito tutto il tam-tam mediatico che si è creato sugli auguri fatti dalla show-girl.

Come ci potevamo aspettare, però, l’attuale compagna di Paolo Bonolis ha deciso di commentare con ironia la situazione.

LEGGI ANCHE –> Paolo Bonolis su Instagram piange Eliana “Non so dove sei adesso”

Sonia Bruganelli, infatti, ha deciso di ricondividere nelle sue stories di Instagram un post di un’altra pagina che sottolineava come si fossero ricordati di lei proprio alla fine.

“Ah, dai, dopo la Freddi si sono ricordati che esiste anche la moglie!“.

Sonia ha ricondiviso l’immagine, commentando: “In extremis“.

Insomma, a quanto pare la situazione in casa Bonolis potrebbe diventare tesa da un momento all’altro… colpa di Laura Freddi?