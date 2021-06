Sei anche tu uno dei segni più “concreti” dello zodiaco? Scopriamo se anche tu sei un segno zodiacale tutto lavoro e zero fantasia!

Va bene, lo sappiamo: dirti che potresti essere uno dei segni che non apprezzano fantasticare ad occhi aperti o che non amano i voli pindarici potrebbe offenderti a morte, vero?

Come? Dici di no? Ah, allora forse ti troverai bene nella classifica dell’oroscopo di oggi.

Cerchiamo di scoprire quali sono tutti quei segni “quadrati” che non apprezzano di certo l’idea di vivere alla giornata o che riescono a vivere tranquilli senza un piano dettagliato della loro giornata.

Ci sei anche tu nella nostra classifica?

I segni più concreti dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Business man (e woman, ovviamente), capitani d’industria, imprenditori di successo e, semplicemente, tantissime altre persone sono così.

Così come, ci chiederete voi? Ma semplice, così concreti e quadrati come solo le personalità estremamente “dure” sanno essere!

Se sei un vero e proprio spirito libero, infatti, ti sarà capitato più di una volta di “scontrarti” con qualcuno che invece ha sempre un piano A, B ed anche C.

Si tratta di persone decisamente concrete, che non hanno paura degli imprevisti ma che non potrebbero concepire la vita come una sorpresa da scartare ogni giorno.

Niente di male in questo, sia chiaro. Avere i piedi per terra ed essere decisamente concreti è un modo di essere ed a volte anche piuttosto vantaggioso!

Cerchiamo di scoprire chi, tra i segni dello zodiaco, è uno dei più concreti e precisi tra quelli che conosci anche tu.

Almeno saprai a chi chiedere una mano quando avrai bisogno di aiuto… concreto!

Cancro: quinto posto

Che sorpresa trovare i nati sotto il segno del Cancro in questa classifica, non credi? Ebbene, al contrario di tutti i suoi “colleghi” e segni d’acqua, infatti, i nati sotto il segno del Cancro possono essere molto concreti.

Certo, ovviamente si tratta di capire in quale situazione: il Cancro è un segno che punta

molto sulla propria affidabilità e cerca di essere concreto in tutte le situazioni che hanno a che vedere con il lavoro e con i sentimenti. Si rilassa solo quando sa di aver portato a termine un buon lavoro.

Vergine: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica dei segni zodiacali più concreti, troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Ti saresti aspettato di trovarli più in alto, vero? Ebbene, i nati sotto il segno della Vergine sono assolutamente concreti, certo, però solo quando vogliono loro!

Questo è un segno che spesso dimentica le sue regole ferree quando si tratta di rapportarsi con gli altri. Sia chiaro: dal suo partner o dai suoi amici si aspetta lealtà e trasparenza assoluta ma la Vergine mette sempre in conto di potersi comportare come preferisce!

Acquario: terzo posto

Avete un problema? Il vostro amico Acquario ha la soluzione. Pensate che si potrebbe creare una situazione da una certa dinamica? Il vostro amico Acquario ha pensato a tutti i possibili scenari ed ha anche un piano apposito per ogni evenienza!

I nati sotto questo segno sono persone estremamente concrete: piedi per terra, mente concentrata e sguardo sempre rivolto al futuro.

Quando tu hai raggiunto un traguardo od un obiettivo, puoi star certo che i nati sotto il segno dell’Acquario hanno già pronti tutti i prossimi step.

Sono decisamente tra i segni più concreti di tutto lo zodiaco!

Toro: secondo posto

Anche questo è un segno che difficilmente si perde in chiacchiere o fantasie quando ha qualcosa da fare.

Il Toro è un segno decisamente ambiguo: è capace di far perdere tantissimo tempo agli altri, soprattutto quando non ha nulla da fare.

Quando si tratta, però, di affrontare il suo lavoro od i suoi piani, questo segno si trasforma completamente diventando uno dei più concreti dell’oroscopo.

Non esistono scherzi, battute o fantasie che tengano: il Toro diventa estremamente duro e calcolatore, lavora incessantemente e cerca di mantenere uno standard piuttosto elevato.

Quello che si è dato da solo! Il Toro è un vero concreto: capace, ragionevole e con obiettivi chiari e precisi. Chi potrebbe essere più concreto di lui?

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni più concreti di tutto lo zodiaco

Infine, al primo posto della nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno del Capricorno.

Questo è il segno più concreto di tutti: non è di certo una sorpresa, vero?

Il Capricorno, infatti, è un segno che ha sempre un’idea chiara e precisa oltre che estremamente pratica di quello che deve e vuole fare.

Non si perde in fantasie strane, non ha paure irrazionali, non immagina possibili scenari che non accadranno mai.

Sia in amore che sul lavoro, il Capricorno è uno dei segni più concreti che potrete mai incontrare.

Se avete bisogno di una mano, il Capricorno è il vostro uomo (o donna). Saprà sempre cosa fare e come farlo!