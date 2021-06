Giulia De Lellis promossa come conduttrice: piovono complimenti. Parte alla grande l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Love Island

Giulia De Lellis supera a pieni voti “l’esame” da conduttrice. La partenza del suo “Love Island” su Discovery+ è stata positiva. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Andrea Damante ha lasciato il segno. A 25 anni il suo debutto è stato decisamente convincente. “Love Island” è l’ennesimo dating show (programmi sull’amore e la formazione di coppie), dove per quattro settimane un gruppo di ragazzi e ragazze single soggiornano in una villa di lusso alle Canarie. Il loro obiettivo è trovare l’anima gemella e vincere il primo premio in gettoni d’oro. La De Lellis se l’è cavata bene, raccogliendo i consensi della critica e del pubblico.

Giulia De Lellis, Il segreto del successo: i consigli di Maria De Filippi

Positivi i commenti per l’influencer nel suo profilo Instagram, dove tante persone le hanno fatto i complimenti. A colpire la sua semplicità e spigliatezza. Nonostante l’indubbia bellezza, Giulia si è presentata come la classica “ragazza della porta accanto”, facendo breccia tra il pubblico.

Love Island è su Discovery+ in “ondemand”, ma va in onda anche su Real Time. La prima puntata è stata trasmessa lunedì 7 giugno. A quanto pare Giulia De Lellis avrebbe chiesto consigli a Maria De Filippi, con la quale è rimasta in ottimi rapporti dopo l’esperienza a “Uomini e donne” nel 2016. Da parte della “regina della tv” sarebbero arrivati consigli utili, che la conduttrice di Pomezia ha sfruttato a pieno. Da lei avrà preso l’idea di avere come concorrenti del suo reality persone non famose, come va di moda definirli, N.I.P?

A questo punto non resta che dare un’occhiata a “Love Island”, disponibile ondemand su Discovery+ e in tv in chiaro su Real Time ogni lunedì. Il reality a connotati amorosi è prodotto per l’Italia da Fremantle, in Inghilterra è arrivato alla sua sesta stagione. Si tratta di un vero fenomeno televisivo internazionale riadattato in 20 nazioni.