Una vicenda a dir poco surreale quella vissuta da Aurora Ramazzotti, figlia del leggendario Eros e Michelle Hunziker, sulla piattaforma TikTok.

Aurora Ramazzotti continua ad essere sotto i riflettori dei social. I suoi followers sono infatti rimasti assolutamente perplessi e confusi da quello che è successo alla loro beniamina. Una scena assolutamente inaspettata si è parata davanti agli occhi della giovane.

Aurora Ramazzotti è una appassionata di social e come sappiamo possiede un account Facebook, Instagram, Twitter e naturalmente anche un account Tik Tok. Insomma tutti i social hanno la giovane ragazza. Sempre seguitissima bisogna dire.

Proprio per quanto riguarda l’ultimo social preso in considerazione, la piattaforma cinese TikTok, è successa una cosa che l’ha lasciata davvero perplessa. E’ arrivata infatti la decisione della piattaforma di rimuovere un contenuto che aveva pubblicato.

Aurora Ramazzotti censurata da TikTok per violazione di una regola

La giovane e bellissima figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aveva pubblicato un video con due foto innocenti. Anzi il tutto doveva essere un momento emozionante ed un dolce ricordo.

Nel video erano ritratte ben due foto, la prima ritraeva Aurora Ramazzotti da bambina e la seconda foto invece ritraeva lei oggi, una donna ormai adulta. Una dimostrazione importante di quanto è cambiata negli anni. Fin qui sembra tutto assolutamente normale. E invece no. Aurora Ramazzotti, che era stata già censurata su Instagram, non avrebbe mai immaginato di finire nel mirino di tiktok.

La piattaforma cinese ha infatti deciso di rimuovere il contenuto perché lo ritiene lesivo. Che per la comunità di TikTok “è estremamente importante la sicurezza dei minori” è cosa risaputa. Un social del genere, una piattaforma così grande ha bisogno di regole precise.

Nel messaggio ricevuto dalla figlia di Eros Ramazzotti e pubblicato in una story Instagram dalla ragazza stessa si legge infatti che le hanno inviato un messaggio preciso: “Abbiamo tolleranza zero verso i comportamenti molesti sui bambini. Non consentiamo contenuti in cui si raffigurano abusi sui minori, nudità di minori o atti sessuali espliciti“.

L’intento della figlia di Eros Ramazzotti era solo quello di farsi vedere nelle vesti di bambina e di adulta. Tutto è andato a rotoli.