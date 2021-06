Victoria de Angelis, bassista dei Maneskin, si mostra in topless sui suoi profili social e i fan sono entusiasti

Victoria dei Angelis è la bassista e unica femmina del gruppo dei Maneskin, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e da poco anche dell’Eurovision con la canzone Zitti e Buoni.

Con gli occhi azzurri e i capelli biondi, Victoria ha proprio l’aspetto di un angelo, ma non è così. Lei è libera, intimidatoria e ribelle; insomma ha una vera e propria anima rock.

Proprio in questi ultimi giorni, la bassista sta pubblicando foto sui social che la mettono letteralmente sempre più a nudo, ma quella di oggi è proprio senza veli. Andiamo a vedere cosa ha pubblicato Victoria sui social

Victoria dei Maneskin si mostra in topless sui social

Il gruppo dei Maneskin sta preparando adesso il tour che inizierà a breve in tutta Italia. I concerti sono già quasi tutti sold out e i ragazzi hanno tanto su cui lavorare.

Tra una pausa e l’altra, però, Victoria de Angelis non perde un attimo per mostrarsi libera. Proprio poche ore fa, la bassista del gruppo, ha messo nelle sue storie una foto che la mostrava in tutte le sue forme.

Guarda dritto la fotocamera con gli occhi azzurri spalancati e la frangetta bionda che ormai la contraddistingue. I capelli lunghi coprono a malapena il seno sinistro, mentre l’altro si vede. Il capezzolo viene però coperto da una emoticon che raffigura una stellina.

Victoria è caparbia e totalmente libera, ma non lo è sempre stata. Da piccola infatti soffriva di attacchi di panico e aveva paura di tutto (Leggi di più su: Victoria de Angelis, il dramma con cui convive da una vita).

Ha sempre avuto difficoltà nel giocare con le cose da “femmina”; amava vestirsi larga, avere i capelli corti e girare in skateboard. “Gli stereotipi ci fanno sentire sbagliati” dice la De Angelis e ciò da piccola la mandava in bestia. E’ solo grazie all’incontro con Damiano e i ragazzi della band che ha capito cosa fosse giusto per lei: il rock. Questo genere musicale le ha permesso di sentirsi veramente libera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

“Ora sono più serena, forse perché ho imparato a circondarmi da persone aperte” conclude Victoria. Il rock accetta tutti e permette ad ognuno di esprime chi si è veramente e proprio grazie a questo Victoria adesso non soffre più i pregiudizi e ha guadagnato l’autostima giusta per affrontare addirittura un palco a livello europeo