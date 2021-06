Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, ha svelato un segreto nel corso dell’intervista. La rivelazione della giovane artista è drammatica

Sono giorni sicuramente felici per i Maneskin. Dopo aver trionfato al Festival di Sanremo qualche mese fa, hanno fatto il bis anche all’Eurovision Song Contest 2021 grazie al loro brano Zitti e Buoni. Ma non è tutto! La band sta scalando le classifiche in tutto il mondo, raggiungendo risultati inaspettati. Nelle ultime ore tutte le attenzioni sono ricadute sulla bassista del gruppo, Victoria De Angelis.

Victoria, infatti, ha rilasciato un’intervista al magazine Elle nel corso della quale ha svelato alcuni dettagli privati del suo passato. Una chiacchierata nella quale la giovane artista romana parla della sua sfera privata e ha spiegato come sta vivendo il successo insieme ai suoi compagni di band. FQ Magazine ha riportato questa intervista, vediamo insieme i passaggi più interessanti.

Victoria De Angelis: “Ho sofferto di attacchi di ansia e di panico”

Victoria De Angelis ha rilasciato un’intervista al magazine Elle nel corso della quale ha parlato anche della sua vita privata. La bassista dei Maneskin ha svelato alcuni dettagli sul suo passato. Problematiche che ha saputo superare soltanto nel recente passato, anche grazie all’aiuto dei suoi compagni di band, che lei considera amici veri, ognuno con le sue paure e le proprie ambizioni.

“In passato mi spaventavano gli impegni che si svolgevano lontano da casa. Non volevo lasciare amici e routine. È come se non volessi assumermi le mie responsabilità. Il fatto che gli altri contassero su di me mi metteva ansia. Adesso so gestire questa cosa, anche perché la vita mi ha regalato l’indipendenza. Con gli altri membri della band siamo amici. Siamo quattro persone diverse, ognuno di noi ha le proprie ambizioni e le proprie paure”.

E non è finita qui: Victoria ha ricordato di aver perso anche un anno di scuola a causa di questi attacchi di panico. Per fortuna oggi questi ricordi fanno parte del passato ed il momento complicato è alle spalle. La De Angelis ha ricordato di quando aveva 14 anni, era una ragazza spensierata e ad un certo punto non riusciva più ad uscire di casa. Per questo motivo ha ripetuto due volte lo stesso anno a scuola.

“Avevo la sensazione che si fosse rotto qualcosa dentro di me e non sapevo come ripararmi”, ha dichiarato Victoria, che poi ha continuato: “Ne sono uscita grazie a una terapia e all’aiuto di amici e familiari. Ma è comunque da sola che devi imparare ad uscire da certe voragini. Come tutte le adolescenti ci sto lavorando, ho i miei momenti negativi e provo a superarli”.

Victoria ha parlato anche della sua insicurezza, sottolineando quanto in passato fosse insicura. Grazie a trucchi e vestiti dice di sentirsi meglio ma arrivano anche i momenti durante i quali vorrebbe stare tutta la giornata in tuta: “In quei casi provo a darmi forza, ricordando a me stessa che si può passare una bellissima giornata anche struccata e con i capelli in disordine”.

Pare quindi che Victoria De Angelis si sia lasciata il passato alle spalle e che i momenti difficili siano sempre meno. Sicuramente ha aiutato l’enorme successo che sta riscuotendo con i Maneskin insieme ai suoi compagni di viaggio Damiano, Ethan e Thomas. Un successo che sta permettendo alla band di farsi conoscere in tutto il mondo, anche se ogni tanto non mancano le polemiche. Come, ad esempio, quella della televisione pubblica bielorussa, che ha ripetutamente offeso i quattro ragazzi della band, aggettivandoli con epiteti davvero scortesi (clicca qui per ulteriori dettagli).