La stagione estiva dei reality riparte con Temptation Island: le riprese inizieranno a breve e c’è la data d’inizio dello show

Temptation Island è pronta a ripartire con l’inizio dell’estate. Come sempre tutti i palinsesti delle tv vengono modificati per la stagione estiva, specialmente quest’anno in cui grazie alle vaccinazioni sarà possibile tornare a viaggiare con maggior sicurezza.

L’Isola dei Famosi sta per terminare ma Mediaset non abbandona i reality e ha intenzione di tenere compagnia agli italiani anche sotto l’ombrellone. E’ arrivato il momento di buttarsi a capofitto negli intrighi amorosi e nei falò dello show di Canale 5 che è stato confermato anche per il 2021.

LEGGI ANCHE: ILARY BLASI ALL’ISOLA DEI FAMOSI: COSA FA QUANDO NESSUNO GUARDA, SVELATO IL SEGRETO

- Advertisement -

Tutti i fan sono in attesa di conoscere la data ufficiale dell’inizio del programma, mentre cominciano a circolare indiscrezioni più o meno veritiere.

Temptation Island 2021, c’è la data d’inizio

Una di quelle più credibili sembra essere la notizia riportata da Amedeo Venza che, tramite il suo profilo Instagram, si è sbilanciato sulle date: secondo lui Temptation Island comincerà il prossimo 28 giugno.

CLICCA QUI PER VEDERE LA STORIA

C’è di più, in quanto il presentatore ben informato ha riportato che i nuovi protagonisti del reality sono già in partenza per l’isola e le riprese dovrebbero iniziare il 7 giugno. Si tratta di un’indiscrezione ancora non confermata ufficialmente da Mediaset, ma si può dire che manca ormai davvero poco per l’inizio dello show.

L’edizione 2021 della trasmissione sarà affidata ancora una volta a Filippo Bisciglia, storico conduttore e amatissimo dai fan. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, non ci sono ancora i nomi ufficiali.

LEGGI ANCHE: FRANCESCO CHIOFALO SARÀ IL NUOVO TRONISTA DI UOMINI E DONNE: L’INDIZIO SOCIAL È CHIARISSIMO – VIDEO

Mediaset ha spiegato però che molto probabilmente l’edizione di quest’anno non avrà come protagonista alcun personaggio famoso. Ci saranno quindi soltanto coppie di sconosciuti a mettere alla prova il loro amore e a resistere alle tentazioni: voi seguirete il reality?