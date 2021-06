Lo ha confessato lei, direttamente in un’intervista. Che cosa fa Ilary Blasi all’Isola dei famosi (durante e dopo la diretta)? Ecco la risposta.

Che questa sia stata un’edizione dell’Isola dei Famosi decisamente “particolare” lo sappiamo tutti.

Non si è trattato solo della faticosissima resa del programma, che non ha mai raggiunto grandi picchi di share, ma anche il ruolo giocato dalla sua presentatrice.

Ilary Blasi, infatti, è stata spesso oggetto di critiche e giudizi veramente pesanti ed è stato spesso imputato a lei l’insuccesso della trasmissione, funestata da infortuni e defezioni.

Ecco che cosa ha dichiarato lei, riguardo quello che succede in diretta.

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: svelato che cosa fa dopo lo show

Ma che cosa fa Ilary Blasi durante e dopo l’Isola dei Famosi? La risposta della maggior parte dei fan dello show ormai la conosciamo: c’è chi dice che Ilary dorma in piedi!

Un commento poco lusinghiero, contando l’impegno che la presentatrice ha mostrato e mostra, nonostante un’edizione decisamente difficile da condurre (e che era, inoltre, la sua prima).

Di certo gli ascolti ed anche il cast non hanno premiato chi, all’Isola dei Famosi, ci lavora. Concorrenti poco reattivi, svogliati ed in alcuni casi addirittura maleducati ma anche defezioni, infortuni e rinunce. Mettiamoci, poi, l’imprevedibilità di un cast fisso in studio che non aveva mai lavorato insieme (Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi) e la “frittata” è fatta.

In molti, però, scaricano sulle spalle di Ilary Blasi la maggior parte della responsabilità, chiedendosi che cosa faccia la presentatrice (letteralmente) durante lo show.

A rispondere ci ha pensato lei e direttamente, durante un’intervista con TV Sorrisi & Canzoni. Che cosa fa Ilary, a fine puntata, appena ha un attimo di tempo per tirare le somme di quanto appena successo? La risposta, di certo, vi stupirà:

“Immediatamente, a fine puntata, mi libero dei tacchi e mi infilo la mia tuta con cui vivo in casa ogni giorno. E opto per un comodo paio di scarpe da ginnastica. Mi sciolgo i capelli se sono raccolti e via, vado diretta in albergo“.

Ilary Blasi ed il segreto durante lo show

Certo, effettivamente qualche indizio riguardo alla difficoltà, anche fisica, di condurre l’Isola dei Famosi, lo avevamo notato.

Non sono bastati, però, i balletti in treno senza mascherina per rilassarsi il giorno dopo: evidentemente, fare avanti e indietro tra Roma (dove vive Ilary Blasi) e Milano (dove ci sono gli studi) è veramente troppo per la conduttrice!

Ma le confessioni non sono finite qui. Ilary, infatti, ha deciso di rivelare anche un segreto che riguarda la diretta dallo studio, parlando di qualcosa che fa sempre, cercando di non farsi notare.

“In diretta però trovo sempre dei modi per stare un po’ seduta, anche se da casa non si vede molto: durante le prove condotte da Massimiliano Rosolino o durante le nomination faccio entrare uno sgabello e mi ci appoggio.

La scelta di condividere questa informazione non ha fatto fare i salti di gioia ai fan, che si sono convinti sempre più che ad Ilary Blasi questo programma non piaccia poi così tanto.

Certo, nessuno dice che la povera Ilary non possa prendersi un attimo di relax, anche durante la trasmissione, soprattutto visto che la show-girl è sempre in “bilico” su tacchi altissimi.

I fan, però, non sono stati troppo contenti delle sue parole: vedono il suo atteggiamento quasi come un vero e proprio disinteresse nei confronti della trasmissione!

Ilary Blasi e l’ultimo puntata de L’Isola dei Famosi: ecco a che cosa pensa la conduttrice

A rendere il tutto ancora più fraintendibile, ci sono anche le dichiarazioni di Ilary Blasi riguardo la finale dell’Isola dei Famosi.

Alla domanda del giornalista riguardo un’anticipazione della finale, infatti, Ilary avrebbe replicato:

“Non so ancora che indosserò, sono indecisa tra due abiti. Certamente ci sarà un effetto da ‘tappeto rosso’, elegante e con dettagli sensuali. Avrò orecchini importanti, spalline e tacchi molto alti!.

Troppa “attenzione” al look e poca ai contenuti? Per fortuna Ilary si salva in calcio d’angolo: “Una volta che ho deciso cosa mettere, poi mi concentro su quello che devo dire e non penso più al look“.