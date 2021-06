Continuano a rincorrersi le voci su chi sarà il prossimo presentatore di Sanremo 2022. L’addio di Amadeus ha lasciato un vuoto

Sanremo 2022 è ancora lontano, ma una kermesse musicale del genere necessita assolutamente di molto tempo per la preparazione dell’evento. E una volta terminata l’edizione 2021 è subito partito il toto Festival per conoscere chi sarà il conduttore dell’anno prossimo.

Questo perchè più di una volta Amadeus ha dichiarato di essere giunto alla fine del suo percorso. Non ci sarà quindi un Amadeus-ter, anche se nell’ultima intervista rilasciata a Leggo il presentatore è stato meno chiaro del solito:

“Ho avuto grandi soddisfazioni, ho ottimo rapporto col direttore Stefano Coletta, adesso è prematuro parlare di Sanremo ed Eurovision. Il mio contratto scade ad agosto quindi non potrei neanche parlare di settembre. Non mi piace dire di no, ma qualsiasi decisione che prenderemo insieme sarà per il bene del programma e non mio personale”.

- Advertisement -

Se dovesse essere confermato il forfait di Amadeus, sono in tanti ad essere in lizza per l’ambito posto di presentatore. L’ultimo nome in ordine temporale è quello di Alessandro Cattelan.

Sanremo 2022, prende quota l’ipotesi Cattelan

Il portale ‘All music Italia’ ha lanciato diversi nomi di coloro che potrebbero dirigere il prossimo Festival di Sanremo 2022 e tra le varie ipotesi c’è quella di vedere al timone della kermesse musicale l’ex presentatore di X-Factor.

Meno probabile, invece, che sia la coppia Arbore-Venier a salire sul palco dell’Ariston. Anche loro nelle scorse settimane erano stati indicati da TV Blog come papabili.

LEGGI ANCHE: SANREMO 2022, INDISCREZIONE CLAMOROSA. LA COPPIA CHE CONDURRÀ IL PROSSIMO FESTIVAL

Un altro nome che circola con insistenza è quello di Laura Pausini. La cantante italiana, reduce dai grandi successi negli Stati Uniti, ha però smentito nettamente: “Non sarei in grado di affrontare la direzione artistica, perché io ho i miei preferiti, sono condizionabile, non sono capace di fare una selezione come si deve”.

LEGGI ANCHE: PAOLO BONOLIS, FUTURO INCERTO: PUÒ TORNARE ALLA RAI E CONDURRE DI NUOVO SANREMO

Difficile anche il ritorno di Paolo Bonolis che ha appena rinnovato il contratto con Mediaset. E voi chi vorreste sul palco di Sanremo per il prossimo Festival?