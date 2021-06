Il test di oggi riguarda il nostro modo di tenere il volante quando siamo alla guida. Può rivelare molte cose segrete sulla tua personalità

Oggi ti proponiamo un test che mira a scoprire alcuni aspetti segreti della tua personalità, cose che ancora non hai colto e che potresti comprendere attraverso un semplice quesito. In base a come metti le mani sul volante potrai capire qual è la tua vera personalità. Non dovrai fare altro che scegliere una delle sei opzioni.

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendoli distrarre per qualche minuto dalla ruotine di tutti i giorni. Pensa a dove metti le mani quando guidi e poi scegli un’opzione. Scorri il testo e scopri le soluzioni del test.

Sei pronto? Il test di oggi è molto rapido. Guarda l’immagine, ci sono sei modi diversi di utilizzare le mani quando siamo alla guida. Scegli quella più vicina alle tue abitudini e leggi il profilo abbinato. Potresti scoprire un lato della tua personalità che forse non conosci.

Le soluzioni del test

Di seguito potrai trovare le soluzioni del test. Dietro ogni scelta si nasconde un profilo. Una volta selezionata l’immagine che ti contraddistingue, scorri il testo e scopri il tuo profilo personalizzato. Potresti restare molto sorpreso da tutto ciò che leggerai nei prossimi minuti!

Profilo 1: mani ai due lati del volante

Se hai scelto questo profilo, allora sei un perfezionista. Questa è la classica posizione che ci viene consigliata quando facciamo la scuola guida. Il tuo vecchio istruttore sarà fiero di te! Fai molta attenzione ai dettagli e tendi a risolvere i tuoi problemi da solo, senza dover chiedere aiuto agli altri. Sei sempre pulito e trasparente, sai prenderti cura di te stesso.

Le soluzioni del test. Profilo 2: le mani nel mezzo

Se hai scelto l’immagine numero 2 vuol dire che sei un pacificatore. Non ti piacciono i conflitti, ti creano squilibrio e provi fastidio quando sei testimone di un litigio tra due o più persone. Raramente alzi la voce e sei sempre molto attento affinché le persone che ti circondano vivano in armonia. Sei ansioso e quasi sempre pessimista.

Profilo 3: mani molto vicine

Hai scelto la terza immagine? Bene, questo significa che ami avere tutto sotto controllo. Sei sempre attento a tutto e a tutti, a volte finisci per diventare addirittura paranoico a causa delle tue continue paure. Le persone alle quali vuoi bene riescono a farti rilassare perché sanno che sei una grande persona, nonostante qualche momento di scarsa sicurezza.

Le soluzioni del test. Profilo 4: usi solo la mano sinistra

Se hai scelto la quarta figura, vuol dire che sei una persona sempre alla ricerca di una nuova avventura. Hai spesso idee folli ma provi comunque a metterle in pratica. Sei creativo e ami il rischio. Il tuo temperamento spesso può spiazzare chi ti sta intorno, ma a te non interessa perché vai sempre dritto per la tua strada.

Profilo 5: le mani in basso

Se hai scelto questa immagine vuol dire che sei un vero leader. Sei un tipo duro anche quando la vita ti presenta il conto. Non hai paura di niente e provi sempre a risolvere i problemi nel minor tempo possibile. Ami le sfide e sei un punto di riferimento per tutti coloro che ti conoscono, sempre alla ricerca di un buon consiglio.

Le soluzioni del test. Profilo 6: usi solo la mano destra

Se guidi utilizzando la sola mano destra, allora sei una di quelle persone che hanno sempre le idee chiare. Hai sempre l’agenda piena di impegni, non ti fermi mai. Non ti occupi di coloro che possono ostacolarti, per te i problemi vanno aggirati per poter proseguire il cammino. Gli altri ti ammirano per il tuo carattere, soprattutto in ambito lavorativo.

Il test è terminato. E tu, qual è il tuo modo di mettere le mani sul volante? Il profilo abbinato corrisponde alla tua personalità? Se questo test ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. A presto!