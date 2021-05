Giulia Salemi, durante la puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera, ha tirato delle frecciatine a Ilary Blasi per i provvedimenti presi su sua mamma Fariba. Vediamo cosa ha detto

Durante la puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi, la naufraga Fariba è stata mandata direttamente in nomination, perché ha svelato il segreto di Playa Imboscadissima.

Quest’isola è infatti nascosta ai concorrenti, perché accogli i naufraghi che vengono eliminati da Playa Palapa.

Ilary Blasi, grazie ai microfoni, ha scoperto che Fariba non è riuscita a mantenere il segreto e ha preso provvedimenti. Giulia Salemi, figlia della naufraga, non ci sta e sbotta sui social.

Scopriamo insieme cosa ha detto l’influencer persiana su Twitter

Giulia Salemi su Ilary Blasi: “L’umanità prima di tutto”

Per un certo periodo, Fariba ha partecipato al reality show su Playa Imboscadissima. Dopo una votazione, ha guadagno il rientro sull’isola principale.

Poco prima di rientrare in gara, la produzione le ha chiesto di non dire niente agli altri naufraghi, sennò avrebbe avuto delle conseguenze negative sul suo percorso.

Fariba ha tenuto il segreto per poco, infatti quando Emanuela Tittocchia è stata eliminata la scorsa settimana, la mamma di Giulia Salemi le ha detto all’orecchio che c’era una seconda isola.

La produzione e Ilary hanno sentito la confessione e nella puntata di ieri sera hanno deciso di prendere un provvedimento: mandare direttamente in nomination.

Fariba a sua discolpa dice “Io ne ho parlato, ma loro lo sapevano già“. Emanuela sapeva dell’esistenza della seconda isola e dopo l’eliminazione ha deciso di dirglielo per confortarla.

“Qualcun’altro aveva parlato” dice la naufraga stizzita, ma decide di non dire chi sia stato prendendosi la punizione.

Giulia Salemi però non ci sta e sui social pubblica un video della puntata in cui Ilary Blasi spoilera dell’esistenza della seconda isola. Il commento dell’influencer è “Hanno punito Ilary per lo spoiler… ah no” e aggiunge che il messaggio è da leggere in tono ironico.

Durante la puntata, succede un altro avvenimento che fa offendere la Salemi. Fariba infatti non può partecipare alla prova ricompensa. A questo giro il gioco consisteva in un puzzle da costruire e la vittoria era un ottimo piatto di cannelloni.

Ilary Blasi propone a Fariba di scegliere un naufrago che non avrebbe gareggiato nella prova e ha deciso di scegliere Awed. Il patto voleva che se i naufraghi avessero perso la sfida, Fariba e Awed avrebbero guadagnato la ricompensa e viceversa.

I concorrenti hanno vinto la prova e i due esclusi sono rimasti a bocca asciutta. Ancora una volta Giulia Salemi sbotta sui social. “L’umanità prima di tutto per favore“ esclama l’influencer. Infatti sua madre è già due settimane che non può partecipare alle prove per l’infortunio e nessuno aiuta nella ripresa Fariba.

“Spero di scusarmi prima della fine della puntata” aggiunge Giulia. I prelemi sono offesi e credono in un complotto da parte della produzione per mandare a casa Fariba. Il pubblico avrà notato il sotterfugio dell’Isola dei Famosi o è tutta una storia montata da Giulia? Lo scopriremo seguendo le puntate di lunedì e venerdì su Canale 5 dell’Isola dei Famosi