Vicenda dai risvolti penali che ha visto coinvolto il padre di Gianluca Scamacca: a Trigoria l’uomo ha distrutto alcune automobili

Un pomeriggio di paura quello andato in scena ieri a Trigoria. All’interno del centro sportivo della Roma, infatti, c’è stata un’aggressione dai risvolti abbastanza violenti ed il cui motivo, al momento, è ancora ignoto.

Protagonista della brutta vicenda Emiliano Scamacca, padre di Gianluca, attaccante del Genoa con un passato nel settore giovanile della squadra capitolina. L’uomo, senza troppe remore, è entrato all’interno del centro di allenamento giallorosso e ha cominciato ad alzare la voce contro tutti i presenti.

Trigoria, il padre di Scamacca aggredisce i presenti con una spranga

La sua protesta, avvenuta mentre i ragazzi del settore giovanile si stavano allenando all’interno del “Fulvio Bernardini”, ha assunto risvolti decisamente più pericolosi quando papà Scamacca, armato di spranga, ha cominciato a prendersela con alcune automobili.

Secondo quanto riportato dai principali organi di stampa le macchine danneggiate dall’uomo sarebbero appartenenti all’attuale direttore sportivo della Roma, il portoghese Tiago Pinto, e al dirigente Morgan De Sanctis, che recentemente era stato coinvolto in un incidente stradale.

A sedare la rivolta del padre di Scamacca ci ha pensato la polizia, intervenuta a Trigoria per poi portare l’uomo in ospedale. Gli uomini del commissariato Esposizione-Eur hanno arrestato Emiliano Scamacca che è stato poi denunciato per danneggiamenti.

Come già spiegato, non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione del papà del giovane attaccante ma, visto che i bersagli del suo attacco sono stati gli uomini mercato della Roma, è facile ipotizzare che si trattasse di questioni economiche.

Del resto i rapporti tra Scamacca e la società giallorossa non sono mai stati idilliaci. Il centravanti, cresciuto nel vivaio del team capitolino, aveva deciso nel 2016 di abbandonare la Primavera e di trasferirsi in Olanda al PSV.

Al momento Gianluca Scamacca è di proprietà del Sassuolo, anche se in questa stagione il giovane bomber ha giocato in prestito al Genoa realizzando anche 8 reti in 26 presenze. L’attaccante ha attirato le attenzioni delle big italiane, in particolare di Milan e Juventus. Per un periodo si era parlato anche di un suo ritorno in giallorosso ma dopo questo episodio sembra difficile rivederlo dalle parti di Trigoria.