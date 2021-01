By

Morgan De Sanctis ha subito un grave incidente automobilistico nella notte. E’ ricoverato al Policlinico Gemelli

Brutto incidente nella notte per Morgan De Sanctis. Il direttore sportivo della Roma, a bordo della sua automobile, è rimasto coinvolto in uno scontro decisamente grave. L’incidente, secondo quanto scrive Ilmessaggero, è avvenuto sulla Cristoforo Colombo dove la Hyundai su cui viaggiava si è ribaltata. Inizialmente l’ex portiere è stato visitato a Villa Stuart, poi si è deciso per il trasferimento al Policlinico Gemelli.

In un primo momento le sue condizioni sono state giudicate gravi, tanto che è stata necessaria un’operazione d’urgenza all’interno dell’ospedale. Il dirigente giallorosso, secondo quanto riporta Iltempo.it, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre un’emorragia addominale.

Dopo tante ore di apprensione, sempre secondo le notizie del quotidiano online, l’ex portiere è adesso fuori pericolo e le sue condizioni sono in miglioramento, anche se è stato comunque trasferito in terapia intensiva dove verrà costantemente monitorato dai medici.

De Sanctis operato, Tiago Pinto di nuovo positivo al Covid

La vigilia di Crotone-Roma (in onda oggi alle 15 su Sky) continua ad essere tormentata da problemi dell’ultim’ora. Oltre all’incidente di De Sanctis infatti, anche il nuovo general manager dei giallorossi Tiago Pinto non è partito con la squadra. Il portoghese, sbarcato solo l’altro ieri nella capitale visto che era stato contagiato dal Covid, è risultato di nuovo positivo al tampone di controllo.

Tutto questo ha avuto un’influenza anche sul tecnico Fonseca, costretto a raggiungere la squadra soltanto stamattina dopo essersi accertato di essere negativo. I due infatti nelle ultime ore erano stati a stretto contatto.

Per quanto riguarda l’undici titolare di oggi pomeriggio a Crotone, nell’ultimo allenamento si è fermato anche Dzeko che verrà tenuto a riposo in vista delle sfide con Inter e Lazio. Al suo posto in attacco lo spagnolo Borja Mayoral.