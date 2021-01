La piaga degli sms truffa continua a tenere banco. Fate attenzione a non aprire questo messaggio se arriva sui vostri telefoni

Con il passare degli anni la tecnologia è diventata sempre più una necessità nelle nostre vite. Oggi con gli smartphone più moderni e tutte le applicazioni disponibili è possibile svolgere la maggior parte dei lavori o sopperire ad ogni urgenza in pochi minuti e comodamente da casa nostra.

Spesso però bisogna prestare attenzione agli sms truffa e alla sicurezza dei nostri dati. Gli hacker, infatti, approfittando della situazione, sono sempre in agguato per provare ad inserirsi nei nostri telefoni e rubare password, fotografie o documenti privati. Per farlo utilizzano dei link inviati tramite messaggio che confondono gli utenti.

Questo perchè per registrarsi ad alcuni servizi o scaricare delle applicazioni è sempre necessario inserire un codice che ci viene fornito proprio tramite sms o email. All’interno solitamente troviamo un link su cui cliccare e inserire le nostre password, ma a volte questi link sono fasulli e rimandano appunto ad una pagina dove digitando i nostri dati questi verranno “rubati” ed utilizzati in maniera illegale.

In queste ore, secondo molte segnalazioni degli utenti tramite i social, sta girando un messaggio decisamente strano. A riscontrare questo problema sono stati moltissimi utenti di Poste Mobile, il gestore telefonico creato ad hoc da Poste Italiane.

Poste Mobile, l’sms truffa che sta girando in queste ore

Cosa sta succedendo esattamente a migliaia di clienti di Poste Mobile? Sui loro telefoni stanno ricevendo un sms truffa che li informa che, a causa di un problema tecnico, è necessario confermare di nuovo la propria identità cliccando su un link ed inserendo di nuovo le proprie credenziali.

Ovviamente si tratta di una trappola a tutti gli effetti che serve proprio a rubare le vostre password per poi entrare con le vostre credenziali nei vostri servizi relativi a Poste Italiane. Potreste ad esempio avere un conto online o una postepay collegata all’account e i truffatori sarebbero in grado di utilizzarli a piacimento.

Vi invitiamo quindi ad ignorare il messaggio e a non cliccare sul link. In caso di ulteriori dubbi contattate direttamente il centro assistenza di Poste Mobile per chiedere dei chiarimenti e delle delucidazioni in merito.