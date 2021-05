Sei anche tu uno dei segni più egoisti sotto le lenzuola? No, non provare a giustificarti: la classifica dell’oroscopo ti smaschererà!

Magari ti è successo una volta e, proprio per questo motivo, hai evitato di frequentare nuovamente quella persona.

Oppure, senza neanche volere, sei stato tu a fare mostra di un certo egoismo, che ti ha reso la vita difficile sotto il punto di vista sentimentale.

Di che cosa parliamo? Ma di tutte quelle persone che, quando si tratta di avere rapporti intimi, preferiscono pensare prima al proprio piacere e poi… a dormire!

La classifica di oggi svelerà quali sono i segni che si comportano (sistematicamente) così: ci sarai anche tu tra loro?

I segni più egoisti sotto le lenzuola: la classifica dell’oroscopo

Certo, lasciarsi andare all’intimità con il partner è uno dei momenti migliori della giornata di tutti noi, vero?

(A meno che tu non sia uno dei segni più casti di tutto lo zodiaco: allora forse ti interessa decisamente poco!).

Capita molto più spesso di quanto non ci immaginiamo, però, di incontrare qualcuno che ci promette mari e monti salvo poi occuparsi solo dei mari (sé stesso) e non dei monti (noi!).

Se non ha mai conosciuto un partner egoista sotto le lenzuola forse sei solo molto fortunato oppure abbiamo una cattiva notizia per te: sei tu il partner egoista!

Scopriamo insieme la classifica dei segni più egoisti sotto le lenzuola.

Certo, l’oroscopo non sarà scientifico al 100% ma che ne dici di chiedere al tuo nuovo partner di che segno è prima di iniziare un rapporto fisico la prossima volta?

Leone: quinto posto

Niente, c’è poco da fare. Il Leone è concentrato su di sé anche nei momenti più intimi e che riguardano la vita sotto le lenzuola.

Questo segno, infatti, spesso non si rende conto che il suo partner magari non è arrivato al punto giusto.

La sicurezza (che spesso si trasforma in tracotanza) del Leone lo rende cieco ai bisogni degli altri: insomma, meglio dirgli direttamente che c’è un problema!

Bilancia: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia si trovano in questa classifica e, di certo, siamo sorpresi.

La Bilancia, infatti, è uno di quei segni che tende sempre a compiacere gli altri: strano che non lo faccia sotto le coperte!

In realtà, la Bilancia, è un segno in grado di esercitare un forte possesso sui suoi partner: per questo motivo, dunque, spesso e volentieri si “scorda” dell’altro.

Il solo fatto di poter stare vicino ad un nato sotto il segno della Bilancia (a detta loro) dovrebbe bastare per regalare l’estasi agli altri!

Scorpione: terzo posto

Un altro segno concentrato su sé stesso, soprattutto sotto le coperte, è lo Scorpione.

Lo Scorpione, infatti, è uno dei segni che poco si interessa del partner, soprattutto se si tratta di essere generosi sotto le lenzuola.

Una volta che lo Scorpione ha raggiunto il traguardo, infatti, le chance che si addormenti quasi immediatamente sono altissime.

Ecco, quindi, che per avere una relazione proficua con lo Scorpione bisogna (fisicamente) impedirgli di arrivare al dunque… prima di voi!

Gemelli: secondo posto

Questo è un segno che ha un rapporto decisamente difficile con gli altri. I Gemelli, infatti, si “bastano” da soli e, per questo motivo, quando qualcuno riesce a conquistarli spesso ci sono numerose incomprensioni da risolvere.

I nati sotto il segno dei Gemelli non desiderano avere gli altri intorno per più del necessario. Ecco, quindi, che una volta che hanno raggiunto il loro obiettivo si ritrovano a fissare il partner decisamente confusi.

Cosa vuole ancora questa persona? Meglio armarsi di pazienza se avete deciso di intraprendere una relazione, di qualsiasi tipo, con loro!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più egoisti sotto le lenzuola

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine. Questo segno, infatti, è uno di quelli che proprio non vede i bisogni degli altri, anzi!

La Vergine ha un’opinione molto alta di sé stessa: a torto od a ragione, questo non possiamo dirlo.

Certo è, però, che per quanto riguarda i rapporti fisici, la Vergine ha un solo obiettivo: il suo benessere

Inutile cercare di ricordarle che ci siete anche voi sotto le lenzuola: la Vergine non si smentirà e non vi darà attenzioni.