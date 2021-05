Oggi è scomparso Franco Battiato e Michelle Hunziker ha svelato un aneddoto legato a un grande successo del cantante

Questa mattina è scomparso Franco Battiato e sono arrivati, ovviamente, tantissimi messaggi da vips e personaggi del mondo dello spettacolo (e non solo) a ricordare uno dei più grandi artisti della musica italiana.

Le canzoni del maestro ci hanno fatto compagnia per decenni ed è impossibile non associare almeno un suo brano ad un momento importante della nostra vita. Il discorso vale anche per Michelle Hunziker che poco fa, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, ha lasciato la sua testimonianza svelando anche un aneddoto del suo passato.

Michelle Hunziker, “La Cura” di Battiato e l’aneddoto sul suo passato

La showgirl ha raccontato di essere particolarmente legata alla canzone “La cura” di Battiato, sicuramente uno dei successi più popolari dell’artista italiano. Il motivo? Il brano le è stato dedicato da una persona davvero importante nella sua vita, ovvero il manager Franco Tuzio.

“Franchino”, come era conosciuto l’agente nel mondo dello spettacolo, aveva creduto nelle qualità di Michelle quando lei era ancora giovanissima e molto meno popolare rispetto ad oggi. Lei e Franco erano insieme in macchina quando la radio cominciò a trasmettere la canzone e lui le disse: “Questa è la canzone che io ti dedico perché ti voglio bene. Ti proteggerò per sempre”.

Nelle stories l’ex moglie di Eros Ramazzotti si è mostrata davvero commossa e ha scritto: “Ogni volta che la sento piango“. Evidentemente l’amicizia con Tuzio è stata davvero importante per la sua carriera, tanto che la Hunziker ha commentato cosi:

“Io auguro a tutti voi là fuori di avere nella vita una persona, basta una, che creda davvero in voi. Ma veramente, senza secondi fini. Questa è la più grande ricchezza“.

Il video è terminato poi con la dedica speciale, un bacio verso il cielo indirizzato a Franchino. Da oggi al suo fianco ci sarà anche Franco Battiato, che vivrà per sempre nel cuore di Michelle e di tantissimi italiani.