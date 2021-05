Stasera parte l’Eurovision Song Contest 2021. La programmazione tv ed il regolamento della competizione canora

E’ tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2021. La competizione canora mette di fronte gli artisti di tutte le nazioni europee e tra di loro verrà decretato il vincitore nella finalissima che andrà in scena sabato 22 maggio.

Giunto alla 65ª edizione, il concorso canoro internazionale si svolge quest’anno alla Ahoy Arena di Rotterdam, visto che da regolamento la nazione vincitrice dell’edizione passata ha diritto ad ospitare quella successiva. Il vincitore del 2019 è stato l’olandese Duncan Laurence con il brano “Arcade”, mentre lo scorso anno la competizione è stata annullata a causa della pandemia.

Eurovision Song Contest 2021, la programmazione tv

Stasera si parte con la prima delle due semifinali che, come di consueto, si svolgono il martedì ed il giovedì. Alle 20.45, in diretta su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) ed in contemporanea su Radio2, Ema Stokholma e Saverio Raimondo commenteranno la kermesse canora dallo studio 5 del Centro Studi Fabrizio Frizzi.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: EMA STOKHOLMA: “NON LA ODIO PIÙ”. DALLE VIOLENZE DELLA MADRE ALLA CONDUZIONE DI PRIMA SANREMO

La finale invece sarà trasmessa in diretta da Rai1, sabato 22 maggio dalle 20.40, con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

I Maneskin in gara per l’Italia

A rappresentare l’Italia nella competizione canora ci saranno i Maneskin, freschi vincitori del Festival di Sanremo 2021. Il gruppo rock riproporrà il successo “Zitti e Buoni” anche sul palco della Ahoy Arena e, secondo le ultime indiscrezioni, è uno dei grandi favoriti dell’edizione 2021.

LEGGI ANCHE: DAMIANO DEI MANESKIN E DRUSILLA GUCCI: SPUNTA IL GOSSIP CHE NESSUNO SI ASPETTAVA

In totale saranno 39 le canzoni presentate durante il Festival, in rappresentanza di altrettante nazioni. Ad ogni modo alcune nazioni hanno già garantito il pass per la finale: sono Italia, Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Durante le due semifinali ci saranno rispettivamente 16 e 17 nazioni in gara, e soltanto 10 si uniranno ai paesi dell’elenco precedente raggiungendo la serata finale. Nel frattempo la Rai ha realizzato un’altra iniziativa legata al festival.

Si chiama Eurovision Italian Party ed è accessibile online: verranno presentati tutti gli artisti in gara, raccontando la loro carriera e ascoltando alcuni brani dei cantanti. Molte delle interpretazioni scelte sono canzoni della tradizione italiana: da “Parole parole parole” interpretata dalla francese Barbara Pravi ad “Azzurro” in una speciale versione acustica dell’azera Efendi. Tutti i contributi possono essere recuperati sul sito di RaiPlay.