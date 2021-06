Francesco Chiofalo ha ricevuto una notizia importante ieri: secondo l’Investigatore Social sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne

Uomini e Donne è terminato da poco ed il programma osserverà la consueta pausa estiva per poi ripartire in autunno. Nonostante manchi ancora qualche mese è proprio in questi giorni che la redazione di Maria De Filippi sta decidendo chi saranno i nuovi tronisti e sembra proprio che uno di loro sarà Francesco Chiofalo.

L’indiscrezione è stata riportata ieri pomeriggio dall’Investigatore Social, uno dei profili più famosi sul web che è sempre molto aggiornato sulle vicende dei personaggi famosi. Il gestore del profilo, Alessandro, ha dato la notizia quasi per fatta, e a conferma di quanto scritto da lui pochi minuti dopo sono arrivate alcune dichiarazioni dello stesso Chiofalo.

Francesco Chiofalo a Uomini e Donne? Il post enigmatico

Il 32enne romano ha postato questa frase nelle sue stories di Instagram: “Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…io lo chiamo semplicemente karma! Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre!”. Alla frase sono seguiti alcuni video in cui Chiofalo si è mostrato davvero felice ed emozionato, quasi con la voglia di raccontare tutto all’istante.

Ma per conoscere la verità, come ha detto lui stesso, bisognerà attendere ancora un po’. “Lenticchio” ha inoltre invitato tutti i suoi fan a fare del bene perché la vita è giusta e i buoni vincono sempre al contrario dei cattivi.

E non sono pochi quelli che hanno pensato che quest’ultima frase sia stata una vera e propria frecciatina nei confronti delle sue ex Selvaggia Roma (con cui ha raggiunto la notorietà a Temptation Island) e soprattutto Antonella Fiordelisi.

La ragazza di Salerno, infatti, ha deciso da qualche settimana di interrompere la sua relazione con Chiofalo. Inoltre qualche giorno fa è stata paparazzata insieme ad Akash Kumar, anche se poi i baci si sono rivelati una semplice idea dei ragazzi che si erano accordati con i fotografi.