Damiano David dei Måneskin ha sempre avuto le idee chiare sul suo futuro. In un tema da bambino aveva previsto tutto: “Ecco cosa farò da grande”

A volte i sogni si realizzano veramente. Basta crederci e non mollare mai. È il caso di Damiano David, frontman dei Måneskin, freschi vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021 grazie alla loro Zitti e buoni. Con questa canzone avevano già trionfato al Festival di Sanremo pochi mesi fa. Un successo incredibile, che li ha travolti in pochissimo tempo, facendoli diventare famosi in tutta Europa.

Un successo frutto di anni di sacrifici, passati anche a suonare per strada per pochi spicci. Eppure c’era chi aveva già previsto tutto. Non si tratta di un manager o di un esperto di musica che ha visto suonare i Måneskin da ragazzini e li ha aiutati ad ottenere tutto questo successo. Si tratta proprio del loro leader: Damiano David aveva già previsto tutto e lo ha fatto quando era ancora un bambino.

Aveva scritto tutto in un tema, come ha riportato attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram. Una incredibile previsione azzeccata totalmente. Ecco cosa ha scritto Damiano su Instagram e cosa aveva scritto in quel tema di tanti anni fa.

La previsione di Damiano David: “Da grande farò la rockstar”

“Da grande farò la rockstar”. Fu questa la previsione di Damiano David, cantante dei Måneskin, scritta in un tema da bambino. Evidentemente aveva già le idee chiare e sicuramente la maestra si ricorderà di lui. Impossibile non ricordare un bambino che, in mezzo a tanti temi che parlavano di astronauti, calciatori e modelle, volesse fare proprio il cantante rock.

Damiano ha riportato questo ricordo su Instagram, pubblicando la foto di quel tema di tanti anni fa. “Gli ultimi giorni sono stati duri, molte cose da affrontare e mi sono reso conto che non mi sono preso un po’ di tempo per capire cosa sta succedendo davvero”. Infine la foto di quel tema che dimostra che il suo sogno si è realizzato. Un post pieno di orgoglio per lui.

Le parole che Damiano ha scritto in quel tema oggi sembrano quasi una profezia, eppure tutto si è realizzato: “Io sono Damiano e mi occupo di giocare con il mio gatto. Mi piace quando faccio la lotta con mio fratello e quando gioco alla PlayStation. Da grande voglio fare la rockstar”. In questo momento i Måneskin, dopo qualche polemica di troppo, stanno ancora metabolizzando il successo internazionale che li ha travolti.

Måneskin, l’attacco dalla tv bielorussa

Non c’è pace per i Måneskin, che continuano a ricevere attacchi gratuiti da tutto il mondo. Stavolta è stata la televisione bielorussa ad offenderli, con offensive evitabili e anacronistiche. “Pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di AIDS”, queste le parole di Grigory Azarenko, giovane giornalista diventato simbolo della dittatura del presidente Lukašėnka.

L’obiettivo dell’intervento è quello di fare propaganda politica a favore del governo locale, questa volta ha utilizzato il gruppo italiano per costruire la polemica: “Guardate chi ha vinto ieri all’Eurovision. È un bestiario di pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di AIDS. Grazie a Dio non l’hanno trasmesso in Bielorussia”.

E poi Azarenko ha continuato: “Il mondo moderno della democrazia e del progresso sta avanzando con successo verso la demenza totale, verso le perversioni fuori di testa, verso gli individui in tanga, verso la distruzione di tutto ciò che è umano. Dobbiamo separarci da tale progresso, dalla cortina di ferro, preferiamo la dittatura. Tutto il mondo sprofonderà nell’abisso ma la Bielorussia rimarrà un’isola della libertà”.

