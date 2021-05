Hai bisogno di un break? Non preoccuparti: ti sveliamo dove andare in vacanza in base al tuo segno zodiacale in modo da non sbagliare a prenotare!

Maggio sta per finire e senti, impellente, la necessità di fare una vacanza: se ci mettiamo anche tutto l’ultimo anno di pandemia (e conseguenti restrizioni) non possiamo far altro che capirti!

Quando arriva il momento di prenotare, però, iniziano anche i problemi. I prezzi dei voli si alzano, trovare una stanza libera sembra quasi impossibile e le date che hai a disposizione non coincidono con quelle degli amici o della tua dolce metà.

Infine, poi, c’è il problema più grande di tutti: non sai dove andare!

Non preoccuparti: questa classifica ti libererà dal problema di scegliere la meta. Pronto a scoprire dove dovresti andare in vacanza?

Dove andare in vacanza in base al tuo segno zodiacale: la classifica dell’oroscopo

Insomma, sei pronto con la carta di credito di fronte al PC, hai stabilito le date precise e preso le ferie e adesso stai guardando sconsolato l’home page del tuo sito di viaggi preferito.

Ma dov’è che volevi tanto andare?

Scegliere la meta delle vacanze, infatti, può diventare un vero e proprio incubo soprattutto se stai viaggiando in compagnia.

Qual è la vacanza perfetta per te? E qual è la vacanza perfetta per il partner? E gli amici, dove vogliono andare? Ce la farete a partire insieme?

Va bene, lo ammettiamo: non possiamo rispondere a tutte queste domande insieme ma possiamo, di certo, darti qualche idea per le tue prossime mete!

Ogni segno zodiacale, infatti, ha un luogo preciso che sarebbe quello perfetto per andare in vacanza: ti basterà controllare quale sia e poi scegliere la tua meta in base a questa lista!

Ariete:

Ariete, ormai lo sai: tutti pensano che tu sia un segno avventuriero e, quindi, di conseguenza anche le tue vacanze non potranno essere all’insegna del relax.

Posti come la Norvegia o l’Islanda, quindi, rappresentano il luogo perfetto per te e per le tue vacanze: natura, avventura e (quando nessuno ti guarda) un poco di riposo!

Toro:

Per il Toro, la vacanza perfetta è rappresentata da una città piccola ma ricca di cose da vedere e da fare, che non li faccia sentire spossati ma che possano vivere a pieno.

Ecco perché, per loro, funzionano bene posti come Cracovia o Malta, poco frequentati ed esclusivi ma che hanno molto da offrire!

Gemelli:

Perché andare dall’altra parte del mondo quando il nostro paese offre tantissimi posti dove rigenerarsi?

I Gemelli si vedono benissimo in vacanza in Italia, magari facendo qualche settimana sulle isole più gettonate oppure scoprendo città d’arte affollate.

L’unico elemento che non deve mancare, infatti, sono gli altri: i Gemelli adorano essere al centro dell’attenzione ed una bella festa in spiaggia e quello che gli ci vuole!

Cancro: ecco dove andare in vacanza in base al vostro segno zodiacale

Sentiamo già il rumore delle onde e… ad essere sinceri nient’altro. Caro Cancro ma dove hai pensato di andare? Ah, ecco, ovvio: il paese perfetto per te è la Grecia! Vorresti trovarti proprio su un’isola deserta, senza nessuno se non una casa, il tuo affetto più caro ed una sdraio per passare il tempo a “rosolarti” sotto il sole!

Leone:

Caro Leone, inutile fingere che ci sia un’altra meta disponibile per te. Il luogo dove dovresti volare, il prima possibile, è Los Angeles o almeno un posto dove tutti ti possano vedere ed ammirare!

La City of Angels, però, rappresenterebbe il massimo per tutti i nati sotto il segno del Leone: qui si esprimerebbero veramente al meglio!

Vergine:

Mai stati a Vienna? Beh, se la risposta è no si tratta di un vero peccato! Per la Vergine, infatti, questa città rappresenterebbe un’ottima meta per le vacanze, così come tutto il nord-Europa.

Città eleganti e maestose, con una cultura ricca e variegata sono perfette per la Vergine: provate a fare un giro in Austria e vedrete che non ve ne pentirete!

Bilancia:

Inutile dire che la Bilancia ha bisogno di andare in vacanza in luogo estremamente romantico, dove potersi sentire guardato (e guardare a sua volta).

La città consigliata per questo segno è, ovviamente, Parigi ma anche tutta la Francia è quasi sempre perfetta per andare in vacanza con la Bilancia!

Scorpione: ecco dove andare in vacanza in base al vostro segno zodiacale

Lo Scorpione è un altro di quei segni a cui non piace tanto andare fuori dal suo paese a meno che non si tratti di qualche meta importante.

Ecco, quindi, che per lo Scorpione le vacanze sono perfette solo se si trova in un posto che conosce bene e che apprezza. Insomma, non vogliamo dire che sotto casa lo Scorpione si trova bene (ma quasi).

Potrebbe cambiare la sua routine solo per posti molto lontani, come l’Australia o la Russia!

Sagittario:

Una festa in mezzo a tantissime persone: ecco come sarebbe la vacanza perfetta del Sagittario!

Per questo segno, quello che conta di più, è poter immergersi a fondo nella cultura di un altro paese: quando il Sagittario mette piede in luoghi estremamente popolati, come in Cina, non c’è quasi verso di farlo tornare indietro!

Capricorno:

Per quanto il Capricorno si trovi bene sia in città che immerso nella natura, per loro è importantissimo fare una vacanza “intellettuale”.

Ecco, quindi, che il posto perfetto per andare in vacanza con il Capricorno è una città impegnata, dove ci sia qualcosa da fare senza dimenticarsi dei musei.

Berlino è una meta perfetta per loro!

Acquario:

Nuove culture, nuovi sapori ed un’esplosione di colore e rapporti umani: caro Acquario ma ancora non hai prenotato un volo per il Marocco?

Questo paese è quello perfetto per te: ti rilasserai mangiando cibi che non hai mai provato prima, sarai affascinato da tutto (e da tutti), c’è il mare, la montagna e l’arte. Cosa potresti volere di più?

Pesci: ecco dove andare in vacanza in base al vostro segno zodiacale

Cari Pesci, avete mai sentito parlare di un piccolo stato degli USA chiamato… Hawaii?

Bene, se ancora non avete mai pensato che quello sarebbe il posto perfetto per voi è proprio ora di cambiare idea!

I nati sotto il segno dei Pesci, infatti, dovrebbero assolutamente fare una vacanza di completo relax ed a stretto contatto con la natura!