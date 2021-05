Scopriamo dove dovresti vivere in base al tuo segno zodiacale: a quanto pare, infatti, le stelle possono indicarti il luogo migliore per te! Non sei curioso?

Hai sempre pensato di essere nato nella città sbagliata oppure di trovarti nel posto giusto al momento giusto?

Bene, preparati a ricrederti: a quanto pare, infatti, stelle e pianeti hanno deciso quale dovrebbe essere il luogo migliore per te secondo il tuo segno zodiacale.

Sei pronto a scoprire dove dovresti vivere?

Bene, ecco i luoghi, segno per segno, dove dovresti andare a vivere immediatamente: pronto a scoprire se sei nel posto giusto?

Dove dovresti vivere in base al tuo segno zodiacale: ecco la risposta segno per segno

Sei contento del luogo dove vivi? Di certo l’ultimo periodo storico non è stato favorevole a viaggi e spostamenti e molti hanno sentito il peso di non potersi spostare.

C’è chi è rimasto chiuso in casa con i genitori, chi con il fidanzato od il marito, chi con i figli, chi con i coinquilini e chi completamente da solo.

- Advertisement -

Insomma, siamo tutti molto stufi di non poter spostarci in autonomia! Tra regioni gialle, arancioni e rosse, limitazioni e vaccini, adesso non è di certo il momento migliore per pensare agli spostamenti.

O, invece, forse è il momento giusto per pianificare il futuro!

Scopriamo insieme qual è il luogo giusto per ogni segno zodiacale e, soprattutto, dove dovresti trasferirti appena potremo muoverci di nuovo!

Ariete: Nuova Zelanda o città d’arte

I nati sotto il segno dell’Ariete adorano l’avventura, hanno uno spiccato senso estetico e non si tirano mai indietro quando c’è da compiere un’esperienza nuova.

Per loro, quindi, un posto come la Nuova Zelanda (ancora tutto da scoprire) è veramente perfetto! Per chi ha troppa paura degli insetti, allora, si può ripiegare sulle città d’arte: l’Ariete non disdegna un buon museo!

Toro: Messico

I nati sotto il segno del Toro dovrebbero davvero fare un pensiero riguardo la vita in Messico. Lunghe passeggiate sulla spiaggia, orari estremamente rilassati, caldo a non finire, la possibilità di vivere con poco: per il Toro si tratta di un vero e proprio paradiso!

Valutate una vacanza in Messico, cari Toro: potreste trovarlo più affascinante di quello che credete.

LEGGI ANCHE –> Quali sono i segni che amano viaggiare? Scopriamo la classifica insieme

Gemelli: Venezia

La città perfetta per i nati sotto il segno dei Gemelli è Venezia. Questa città, con una doppia personalità (esattamente come loro) rappresenta il luogo migliore per i Gemelli per coltivare la loro attitudine artistica!

Se non ci siete mai andati o non avete mai provato a passarci una settimana, cari Gemelli, forse dovreste fare un tentativo!

Cancro: dove dovresti vivere in base al tuo segno zodiacale?

Il posto perfetto per i nati sotto il segno del Cancro si chiama Tuvalu: ne avete mai sentito parlare? Quasi sicuramente no: si tratta del posto meno visitato al mondo!

Ma non preoccupatevi, non perché è brutto. Tuvalu è uno stato insulare polinesiano a metà strada tra le Hawaii e l’Australia: è perfetto per i nati sotto il segno del Cancro che vogliono stare lontani da tutti e sempre al mare ma che vogliono poter raggiungere gli altri con poco sforzo!

Leone: Stati Uniti d’America (specialmente in California)

I nati sotto il segno del Leone dovrebbero pensare di trasferirsi negli USA: l’America, infatti, è il terreno dove il Leone può seminare i suoi sogni!

Il Leone subisce il fascino delle grandi metropoli, dove può confondersi in mezzo alla gente prima di stupire tutti con il suo successo: caldamente consigliata Los Angeles!

LEGGI ANCHE –> Scopriamo quali i segni che soffrono di più la quarantena: ci sei anche tu?

Vergine: Berlino

I nati sotto il segno della Vergine dovrebbero immediatamente trasferirsi a Berlino oppure considerare di muoversi verso il Nord-Europa.

Per la Vergine, infatti, il luogo migliore dove vivere dovrebbe essere quello dove tutto è organizzato alla perfezione e dove la Vergine possa muoversi come un ingranaggio di un orologio.

Ovviamente non deve mancare il divertimento: Berlino è veramente perfetta per la Vergine!

Bilancia: Parigi

Romantici e sognatori, appassionati d’arte e amanti del vivere in maniera lussuosa, ostentando di fronte a tutti i propri pregi.

I nati sotto il segno della Bilancia dovrebbero proprio vivere a Parigi! Questo segno, infatti, adora le metropoli fashion, dove conta, più di tutto, l’aspetto esteriore.

Anche Milano od Oslo sono città che apprezzerebbero particolarmente!

Scorpione: dove dovresti vivere in base al segno zodiacale

Se lo Scorpione non si trova già nel posto che preferisce più di tutti (anche se ci sembra veramente strano), può provare una città decisamente intrigante: Dubai!

Lo Scorpione, infatti, è uno di quei segni che vuole sempre mettersi alla prova: perché non provare un posto così poco “conosciuto“?

Dubai rappresenta il posto perfetto per testare i propri limiti: per lo Scorpione, quindi, è il luogo perfetto!

LEGGI ANCHE –> Sei anche tu uno dei segni più “brutti” di tutto lo zodiaco? Scoprilo con la nostra classifica

Sagittario: Brasile

Vero “cittadino del mondo“, il Sagittario è uno di quei segni che riesce sempre ad essere felice, poco importa di dove si trovi.

Per questo il Brasile è uno dei posti dove dovrebbe considerare un possibile trasferimento: per il Sagittario è importante la multiculturalità ed il poter fare ogni giorno nuove esperienze.

Il Brasile è il posto perfetto per lui!

Capricorno: Roma

O, in realtà, qualsiasi altra capitale del mondo occidentale. I nati sotto il segno del Capricorno vogliono trovarsi lì dov’è l’azione e, per loro, questo vuol dire trovarsi sempre nella capitale.

Per il Capricorno funzionano bene anche città impegnate e piene di persone come New York o Tokyo!

Acquario: Africa

Un segno indipendente come l’Acquario potrebbe cavarsela benissimo in paesi considerati “difficili” come in Africa.

L’Acquario adora mettersi alla prova e si troverebbe benissimo in una qualsiasi delle città africane, pronto a superare prove inconsuete ogni giorno.

Pesci: dove dovresti vivere in base al segno zodiacale

Ma non abbiamo neanche bisogno di dirlo: vicino all’acqua! Per i Pesci, il posto migliore dove vivere al mondo è sicuramente la Grecia.

In mancanza della Grecia, qualsiasi posto dove possano raggiungere facilmente l’acqua sarà perfetto!

I Pesci non possono distaccarsi dal sole e dal mare: meglio cercare di vivere vicino alla spiaggia.