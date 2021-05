Cattive notizie per tutti i fan della trasmissione Ulisse, di Alberto Angela. A quanto pare il programma è stato sospeso: ecco perché.

Non abbiamo avuto neanche il tempo di apprezzarlo che, a quanto pare, il programma di divulgazione culturale condotto da Alberto Angela verrà cancellato.

O, quantomeno, se non propriamente cancellato rimandato a data da destinarsi e sostituito con qualcosa di più appetibile.

Ecco che cosa è successo.

Ulisse di Alberto Angela chiude per gli ascolti bassi: caos in RAI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Angela – Rai1 (@albertoangelarai1)

- Advertisement -

Ascolti troppo bassi e prodotto “troppo importante” per essere “sprecato” in questa maniera. Queste sarebbero le motivazioni per le quali Ulisse – Il Piacere della Scoperta, verrà “congelato” almeno fino a data da destinarsi.

Il programma condotto da Alberto Angela è andato in onda solo per tre puntate.

La prima, trasmessa nella serata del 21 Aprile, ha fatto registrare il 14,96% di share, poco più di 3 milioni di spettatori. In trend negativo, poi, tutte le altre puntate: quella del 28 Aprile, la seconda, è scesa al 13,90% di share mentre l’ultima, quella del 5 Maggio, al 12,90%.

LEGGI ANCHE –> Alberto Angela e la nuova edizione di Ulisse: “Situazione grave, bisogna cominciare subito”

Si tratta “solo” di numeri, certo: numeri che, però, fanno riferimento agli spettatori ed al loro gradimento. Impossibile, anche per la RAI, evitare di prenderli in considerazione: per questo motivo, quindi, la TV di Stato ha deciso di sospendere le puntate rimanenti del programma.

A quanto pare, quindi, la RAI ha deciso di sospendere il programma a causa dei numeri poco consoni all’importanza dei contenuti. Le ultime due puntate del programma sono quindi congelate, in attesa di capire quale sarà il momento migliore per mandarle in onda.

Una scusa? Una concreta marcia indietro rispetto alla varietà del palinsesto RAI?

Per ora è impossibile saperlo: l’unica certezza è che Ulisse – Il Piacere della Scoperta di Alberto Angela verrà sostituito. La puntata del 12 Maggio prossimo, quindi, non andrà in onda come al solito ed al posto di Alberto Angela potremo vedere un altro volto noto della TV italiana. Ecco di chi.

La RAI corre al riparo: ecco chi ci sarà in onda il 12 Maggio al posto di Alberto Angela

Una scelta che sa molto di sicurezza, quella presa dalla RAI in merito alla sostituzione di Ulisse di Alberto Angela. A sostituire il programma, infatti, ci sarà un nome che, da sempre, porta grandi ascolti e numeri importanti alla TV di Stato.

Invece di Alberto Angela, quindi, mercoledì prossimo vedremo nuovamente sui nostri schermi il Commissario Montalbano. Nonostante le numerosissime repliche, infatti, il prodotto è uno di quelli vincenti tanto che si assicura quasi sempre una media di spettatori decisamente invidiabile.

LEGGI ANCHE –> Ascolti tv Auditel martedì 4 maggio: dietro la Champions solo Montalbano

Numeri da capogiro, considerando, soprattutto, che il famoso format sul commissario è stato l’unico a “combattere” contro l’appuntamento di Champions. La RAI, infatti, lo aveva “schierato” il commissario Montalbano contro l’incontro Manchester City- Paris Saint Germain totalizzando 17,75% di share.

A questo proposito, dunque, mercoledì 12 Maggio 2021 andrà in onda l’episodio Un Diario del ’43, che già nel 2019 aveva assicurato alla RAI la bellezza di 10 milioni di telespettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Commissario Montalbano (@montalbano_rai)

Sarà la scelta giusta? Potranno dircelo solo i telespettatori: che fine farà, invece, Alberto Angela?