Carlo Verdone ha voluto ricordare con un breve video Isabella De Bernardi, la sua partner nel film “Un sacco bello” deceduta ieri

E’ scomparsa ieri Isabella De Bernardi, attrice romana diventata famosa per aver interpretato Fiorenza, la ragazza hippie compagna di avventure di Carlo Verdone nel film “Un sacco bello”.

Tutti ricorderete, ad esempio, la scena della litigata con Mario Brega quando Fiorenza lo sfida apertamente dandogli del “fascio” e lui risponde urlando “so’ comunista così”. La donna è venuta a mancare a soli 57 anni, colpita da un male incurabile. Oltre alle collaborazioni con Verdone, Isabella aveva recitato anche con un altro mostro sacro come Alberto Sordi ne “Il marchese del Grillo”.

Carlo Verdone ricorda Isabella De Bernardi e si sfoga: “Mi sono stancato di fare necrologi”

Carlo Verdone, da sempre molto legato a tutti gli attori che hanno recitato nei suoi film, non ha fatto mancare il suo personale ricordo legato a Isabella. Il suo messaggio, però, contiene anche uno sfogo: “Mi sono un po’ stancato di fare necrologi, da un po’ di tempo perdiamo un sacco di persone che conosciamo, alle quali abbiamo voluto bene”, ha esordito l’artista romano, che in più di un’occasione negli ultimi tempi si è ritrovato a commentare la scomparsa di qualche suo amico o collega.

Poi, riferendosi alla De Bernardi: “Resterà sempre per me una cara amica, un’attrice che mi ha esaltato una scena importante, una persona spiritosa che resterà sempre nell’immaginario collettivo con una battuta memorabile. Riposa in pace Isabella, ti mando un saluto enorme da qui”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone)

Tantissimi anche i messaggi di cordoglio da parte dei fans, che ricordano con affetto il personaggio di Fiorenza e non hanno dimenticato le sue battute più celebri. La pagina Facebook “I figli dell’amore eterno”, ispirata proprio alla commedia di Verdone, ha pubblicato un video in cui l’attore romano spiega come aveva conosciuto Isabella e come l’aveva convinta a partecipare al suo film. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO