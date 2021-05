Stefania Orlando scatenata sui social durante l’ultima puntata de “La Vita in diretta”. Il suo desiderio riguarda Alberto Matano

Stefania Orlando è tornata ancora una volta in Rai. Nella puntata di ieri de “La vita in diretta” l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha partecipato alla trasmissione condotta da Alberto Matano come ospite e durante la pubblicità ha espresso un desiderio che riguarda proprio il giornalista.

La Orlando, a lungo lontana dai palcoscenici più importanti della tv italiana, è tornata ad essere molto apprezzata dal pubblico e sembra proprio che l’esperienza al reality Mediaset le abbia aperto le porte verso una seconda fase luminosa della sua carriera. Lo stesso Matano, durante la sua scorsa ospitata, l’aveva elogiata ed era rimasto molto contento del suo ritorno in Rai.

Come spesso accade durante le trasmissioni, le situazioni più interessanti avvengono fuori onda e la puntata di ieri de “La Vita in Diretta” lo ha confermato.

Stefania Orlando e Alberto Matano: “Faremo uno show insieme”

Durante una delle varie pause pubblicitarie gli ospiti in studio si sono divertiti a ipotizzare chi sarebbe stato perfetto come concorrente per un talent show. La domanda è stata posta proprio da Matano, che ha registrato il tutto con il suo smartphone e lo ha successivamente pubblicato su Instagram.

Anna Pettinelli ha invitato Roberto Poletti a fare il cantautore, mentre Nunzia De Girolamo ha detto: “Io vado con Bassetti”. Stefania Orlando, invece, si è rivolta direttamente a Matano dicendogli: “Io voglio fare coppia con te” e il conduttore Rai ha annuito: “Facciamo uno show insieme”. A quel punto l’ex gieffina ha ribadito: “Facciamo come Mietta e Minghi, trottolino amoroso”.

Nelle sue stories inoltre la Orlando ha fatto un piccolo spoiler sulle sue vacanze: trascorrerà l’estate insieme a Anna Pettinelli. E a voi piacerebbe uno show condotto da Stefania e da Alberto Matano?