Stefania Orlando ha svelato alcuni retroscena al settimanale “Chi”. Tanti particolari della sua esperienza al GF VIP

Stefania Orlando è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La donna era un po’ caduta nel dimenticatoio ed in più di un’occasione ha sofferto per la sua lontananza dai programmi televisivi, così come raccontato anche dal suo compagno Simone Gianlorenzi.

Ora che la sua esperienza dentro la casa è terminata con il terzo posto finale, la Orlando ha raccontato alcuni dettagli della sua avventura in un’intervista rilasciata al magazine “Chi”. La showgirl ha parlato di quanto sia stata difficile la sua permanenza lontano dal suo compagno, anche se ha rivelato di non aver sofferto a causa della mancanza del sesso con Simone: “Mancandomi l’oggetto del desiderio, non sentivo tutta questa esigenza”.

Stefania Orlando a tutto tondo su Dayane, Rosalinda, Tommaso e Maria Teresa

Ma la parte dell’intervista che ha incuriosito di più i lettori è quando Stefania ha finalmente svelato un dettaglio rimasto segreto nonostante la presenza costante delle telecamere. Ricorderete infatti che durante il programma Cristiano Malgioglio aveva sorpreso Dayane Mello e Rosalinda Cannavò all’interno del magazzino.

La Orlando ha rivelato cosa stessero facendo le due ragazze all’oscuro dalle telecamere: “Si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse sotto l’occhio indiscreto delle telecamere”. Tutto questo avveniva naturalmente quando il rapporto tra le due era ben saldo: ora invece le ex Rosmello non sono più così affiatate, anche se Adua ha cercato di riavvicinarsi alla brasiliana pubblicando un messaggio toccante su Instagram.

Stefania ha poi parlato del suo rapporto con Tommaso Zorzi che, inizialmente, non le era nemmeno tanto simpatico: “Nella Casa, invece, siamo stati uno la forza dell’altro. Ci supportavamo e compensavamo senza mai intralciare i nostri percorsi. Faccio fatica a capire i dubbi altrui sulla veridicità del nostro rapporto”.

Infine la Orlando ha lanciato una frecciatina a Maria Teresa Ruta, colpevole di aver cambiato atteggiamento dopo la sua eliminazione: “Quando è stata eliminata è stata livorosa. Mi è dispiaciuto vedere alcuni video una volta uscita perché nel gioco l’ho sempre difesa, protetta e stimata”.