Simone Gianlorenzi durissimo contro la brasiliana. Il marito di Stefania Orlando non ha nascosto la sua antipatia

Dayane Mello ancora al centro delle critiche. Non bastassero le litigate in casa con Rosalinda e con Tommaso Zorzi, sulla modella brasiliana si sono abbattute le accuse di Francesco Oppini e di altri vip illustri.

E’ il caso, ad esempio, di Simone Gianlorenzi: spettatore decisamente interessato, visto che è il marito di Stefania Orlando nominata proprio dalla brasiliana quando ormai mancano pochi giorni alla finale. Il musicista, ospite di Casa Chi, non ha nascosto le sue antipatie nei confronti di Dayane: “Lunedì sera ha fatto un gesto umanamente brutto. Non tanto perché ha mandato Stefania al televoto, ma come si è comportata con Rosalinda non è stato bello”.

Simone, inoltre, ha accusato la Mello di essere la vera stratega della casa pronta a far di tutto pur di portare a casa la vittoria. Ovviamente però i supporters della brasiliana non hanno preso bene le dichiarazioni del marito della Orlando, scagliandosi contro di lui su Twitter.

io direi a Simone marito di Stefania che forse la strega cattiva e malvagia è sua moglie e non dayane mello!!! perché Stefania è arrivata a dire che dayane si è approfittata della morte del fratellino…se questo non è essere malvagi!!#gfvip — garalya (@garalya1) February 24, 2021

#GFVIP

Il marito di Stefania è quello che frigna su Twitter perché riceve brutti messaggi e poi lui stesso scrive la merda contro Dayane su gruppi telegram. Oltre a sostenere che sia sorretta da un autore, cosa non vera. Na bella diffamazione te starebbe bene. pic.twitter.com/ZJU6Jx9ZZz — LaCartina (@CartinaLa) February 24, 2021

Simone Gianlorenzi su Stefania Orlando: “Ha sofferto molto”

Nell’intervista rilasciata a “Casa Chi” Simone è tornato a parlare anche della sofferenza della sua compagna per essere caduta un po’ nel dimenticatoio della tv: “Lei ha sofferto tantissimo il suo allontanamento dalla tv. Non si è mai pianta addosso, adesso è risorta dalle ceneri ed ha trovato i suoi spazi”.

Il musicista ha poi raccontato di averla vista letteralmente rinata qualche anno fa quando era stata chiamata a lavorare per Tele Norba, un’emittente locale di Bari: “Era piena di gioia e si sentiva realizzata. Non significa fare tanti soldi, ma dare il massimo in quello che si ama”.