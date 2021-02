GF Vip, Francesco Oppini fa infuriare i fan di Dayane per le sue dichiarazioni sui voti brasiliani. L’ex gieffino attacca Dayane, scoppia la polemica

Anche se uscito dalla casa del GF Vip da molto tempo, Francesco Oppini è sempre molto presente nei dibattiti sui suoi ex co-inquilini della casa di Cinecittà. Oltre alle ospitate di servizio nelle puntate del lunedì e venerdì, il figlio di Alba Parietti commenta spesso le vicende all’interno della casa del Grande Fratello. Essendo una persona piuttosto schietta e sincera, Oppini non manca di rilasciare qualche dichiarazione che fa discutere. Ad esempio, il suo ultimo “attacco” è nei confronti di Dayane Mello, ormai finita nel mirino un po’ di tutti.

La scelta della brasiliana di non salvare Rosalinda al Televoto ha scatenato una marea di polemiche, e nemmeno Oppini si è chiamato fuori: “Non voglio mancare di rispetto a Dayane per il momento personale che sta passando, il mio discorso è relativo soltanto al gioco – ha detto in una diretta con il giornalista Gabriele Parpiglia – ma credo che ora stia venendo fuori quello che io dicevo sin da ottobre. Secondo me questa ragazza è anaffettiva, incoerente e sta solo giocando. A volte lo fa in modo incomprensibile. Dichiara di amare Rosalinda eppure l’attacca”.

Francesco Oppini pone dubbi sul televoto a favore di Dayane Mello

Il televoto contro Rosalinda resta sempre il centro del dibattito: “E’ stata una mossa controproducente la sua – ha detto ancora Oppini – lei in casa ha litigato con tutti, ora sta facendo fuori la sua amica che dichiara di amare”. Poi il figlio della Parietti, noto tifoso della Juventus, parla della finale: “Chi vince? Zorzi ovviamente. Se non sarà lui dico Stefania o Andrea. Temo che vincerà Dayane e non loro, nel caso. Ho visto le percentuali dei voti e ci sono molte bandierine brasiliane. Percentuali che mi sorprendono molto”. Velate accuse che hanno fatto infuriare i fan della Mello: il pubblico brasiliano, infatti, ha attaccato Oppini sui social per queste parole.