Caduta Libera, valanga di critiche. La risposta di Gerry Scotti

Le puntate di Caduta Libera in onda su Canale 5 hanno creato un certo disappunto nel pubblico a casa. Ecco che cosa succederà nelle prossime settimane.

Il programma, di certo, si tratta di uno di quelli che hanno una grande fanbase, se così possiamo chiamarla. Il famosissimo game show condotto da Gerry Scotti, infatti, va in onda nella fascia preserale di Canale 5 da tantissimo tempo.

La prima messa in onda, infatti, risale al 2015 ed il programma ha già collezionato quasi 900 episodi. Non male come risultato, vero? Ultimamente, però, i fan stanno riscontrando alcuni problemi con la programmazione che hanno fatto impennare le critiche.

Ecco che cosa è successo e come ha deciso di rispondere Gerry Scotti.

Caduta Libera, Gerry Scotti è sommerso dalle critiche: le repliche del programma sono troppe

Se siete degli appassionati di Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, saprete già qual è il grande problema di questo periodo.

La programmazione estiva, infatti, prevede un vero e proprio ritorno al… passato.

Per tutto il mese di Giugno, il mese di Luglio ed anche buona parte (se non anche questa completa) di Agosto, su Canale 5 vedremo solo repliche. Sia di Caduta Libera che di altri programmi come Conto alla rovescia. Insomma, non c’è molto da fare: Mediaset ha deciso che, per questa estate, non ci saranno contenuti nuovi in diretta!

I fan, ovviamente, sono decisamente indignati: ovviamente è difficile aspettarsi un riscontro positivo se si decide di mandare in onda per una stagione intera solo repliche!

Per ora, quindi, gli ascolti hanno seguito il nome del programma e sono in… picchiata (per non dire caduta) libera!

Pubblico sempre meno interessato a vedere giochi e soluzioni che già conosce, campioni già tifati e situazioni poco stimolanti. C’è da aspettarsi, quindi, un deciso calo al ribasso anche nei prossimi mesi che forse penalizzerà non poco i risultati di Mediaset!

Quando inizieranno le nuove puntate di Caduta Libera: ecco la data

Fortunatamente, però, i fan del programma di giochi condotto da Gerry Scotti possono tirare un sospiro di sollievo. A partire dal 30 Agosto 2021, infatti, saranno finalmente mandate in onda le puntate della nuova stagione.

Finalmente, quindi, i fan avranno la possibilità di tornare a confrontarsi con il gioco che tanto li appassiona. Le nuove puntate inizieranno il 30 Agosto ma andranno avanti fino al 6 Gennaio 2022: insomma, anche se l’attesa sarà certamente lunga, ci sarà modo di recuperare!