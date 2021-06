Sudafrica, mamma da record: parto plurigemellare a doppia cifra!

Mamma da record in Sudafrica, la donna affronta un parto plurigemellare…a doppia cifra! Scopriamo quanti sono i bimbi che ha dato alla luce

Gosiame Thamara Sithole è una donna sudafricana che da ieri è entrata nella storia. Il suo parto plurigemellare l’ha resa infatti famosa in tutto il mondo. La donna era incinta e l’8 giugno ha dato alla luce a Pretoria le sue creature.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che la donna ha messo al mondo un numero davvero impressionante di gemelli attraverso un cesareo. Il neo super papà Tebogo Tsotetsi, marito della donna, ha annunciato la nascita dei suoi bambini al Pretoria News, affermando: “Sono felice. Emozionato, Non riesco a parlare molto“. La famiglia, infatti, si allargata moltissimo in un solo giorno. Ecco quanti sono i nuovi arrivati.

Gosiame è davvero una mamma da record, dal momento che ha partorito al settimo mese di gravidanza ben 10 bambini: sette maschi e tre femmine. Una venuta al mondo a doppia cifra, dunque. Sul web la notizia non ha tardato a fare il giro e in molti si sono voluti congratulare con la sudafricana per questo impressionante primato che porterà tanta gioia a tutti i familiari, mamma e papà in primis.

A spokesperson for Guinness World Records listing told The Post Tuesday, June 8: “Guinness World Records is aware of the news that Gosiame Thamara Sithole has given birth to decuplets, and we send our congratulations and best wishes to the family. pic.twitter.com/IKeyozVscl

