Nuove rivelazioni sul caso di Denise Pipitone. L’ex PM a “Storie Italiane” dice: “E’ viva e ha una figlia”

Il caso della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il 1° Settembre 2004, sconvolge ancora milioni e milioni di italiani dopo ben 17 anni. La speranza di tutti è quella di ritrovare presto quella che oggi è divenuta una donna.

Sua mamma, Piera Maggio, convive con il dolore da tutto questo tempo ma non è mai venuta meno di lottare con tutte le sue forze per scoprire la verità sul rapimento di sua figlia. Non ha mai smesso, inoltre, di sperare di poterla riabbracciare. Questo è quello che tutto il Paese auspica.

Molte sono state le novità che si sono susseguite da quando i media hanno iniziato di nuovo a porre l’attenzione su questa vicenda. L’ultima rivelazione, data dall’ex PM Maria Angioni in diretta su Rai 1 a “Storie Italiane“, ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta.

- Advertisement -

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Denise Pipitone, le parole sconvolgenti del nuovo testimone: “Ho tanto da dire”

Denise Pipitone, nuove rivelazioni svelate a “Storie Italiane”

In diretta durante la trasmissione “Storie Italiane”, condotta dalla giornalista Eleonora Daniele, l’ex PM Maria Angioni ha rivelato di aver individuato la potenziale Denise, ormai cresciuta e con una figlia. Ovviamente ha specificato che sia Piera Maggio che l’Avvocato Frazzitta, nonché la Procura, sono stati tutti avvisati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piera Maggio♡ Official Account (@missingdenisepipitone)

“Non sta con i componenti della famiglia allargata di cui ho sempre parlato, ma ci siamo arrivati proseguendo quel pensiero. Altro non posso dire – spiega l’ex PM – altrimenti farei un danno. Quello che ho verificato adesso mi dà conferma di quello che ho sempre pensato. Ora temo per la sua sicurezza fisica e per la serenità del suo nucleo familiare dove adesso è inserita. Quella persona non sa di essere una bambina rapita e non lo sa il marito“, queste le parole di Maria Angioni.