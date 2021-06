Dopo un mese dall’uscita dallo studio di Uomini e Donne, Martina Grado e Giacomo Czerny stanno ancora insieme?

E’ da poco finito il programma di Uomini e Donne e così gli spettatori si chiedono che fine abbiano fatto le coppie uscute dal programma sotto una valanga di petali rossi come quelle formate da Jessica Antonioni e Davide Lo Russo (per saperne di più leggi E’ finita la storia), o la tronista Sophie Codegoni con il corteggiatore Matteo Ranieri.

La coppia su cui vogliamo soffermarci oggi è quella formata da Giacomo Czerny e Martina Grado.

I due si sono conosciuti nello studio a Gennaio e si sono scelti a Giugno. Nel programma, Giacomo Czerny ha avuto delle vere e proprie difficoltà per decidere chi fosse la sua scelta.

All’inizio, il tronista, è uscito con varie corteggiatrici, ma già a metà del suo percorso aveva eliminato tutte ed era rimasto con Martina Grado e Carolina Ronca.

La prima era molto più estroversa e tra lei e Giacomo c’era un feeling di passione, mentre per Carolina, il videomaker provava un grande affetto.

Alla fine, Giacomo, ha deciso di seguire la pancia e ha scelto il fare estroverso, solare e anche pungente di Martina Grado.

- Advertisement -

E’ già passato un mese dal giorno della scelta a Uomini e Donne, cosa fa oggi la coppia?

Martina Grado e Giacomo Czerny: “Mi mandi in tilt”

La coppia di Uomini e Donne formata da Giacomo Czerny e Martina Grado non ama stare al centro dei riflettori. Entrambi preferiscono vivere il loro amore, piuttosto che mostrarlo ai fan.

Non fanno vedere molte parti della loro quotidianità sui social e proprio per questo, oggi i fan sono andati in visibilio.

Sia Martina che Giacomo hanno deciso di prendersi qualche momento per loro per dedicarsi delle parole d’amore nel giorno del loro mesiversario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Czerny (@giacomoczerny)

Giacomo Czerny ha pubblicato un video che ritraeva un primo piano di loro due in mare mentre si baciavano.

Nella didascalia l’ex tronista scrive: “Un mese, non molto è vero, ma ho trovato la persona che mi ha acceso. La chiamo il mio defibrillatore“. Infatti Martina ha fatto ricredere Giacomo che pensava che non avrebbe mai più avuto le farfalle nello stomaco.

Il videomaker poi ringrazia il programma che li ha fatti incontrare: “Grazie a Uomini e Donne, grazie a me, ma soprattutto grazie a lei che ha scelto me“.

Giacomo ha ancora tanta voglia di viverla e di provare mille emozioni con Martina. Conclude scrivendo: “Ed è ancora bella da far schifo“, frase che dedica spesso alla ex corteggiatrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina grado (@martinagradoo)

Martina Grado, invece, decide di pubblicare un selfie scomposto e naturale della coppia e si ferma a pensare cosa voglia dire il tempo.

“Ci siamo detti cose, abbiamo vissuto cose che ci hanno fatto perdere il valore del tempe. Un mese è solo un arco temporale composto da ore, giorni e settimane” scrive Martina.

Per lei i battiti possono durare solo qualche ora, i brividi possono durare un giorno e le farfalle nello stomaco una settimana.

La corteggiatrice ha una visione del tempo distorta a fianco di Giacomo Czerny: “Sono avanti luce con ciò che sento e ferma al nostro primo sguardo nel contempo“.

E infine Martina conclude: “Mi mandi in tilt e io nel caos vivo… vivo meglio“.

La coppia formata da Martina Grado e Giacomo Czerny non si è nemmeno resa conto che sia passato un mese dalla scelta, perché si sa che quando si sta bene, il tempo vola