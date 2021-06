“Sei volgare, chiudile”. Alessia Marcuzzi asfaltata per la posa in barca

Alessia Marcuzzi posta su Instagram una sua foto in barca, ma la posa con le gambe leggermente divaricate non piace ad alcuni suoi followers

Quest’estate non la vedremo in Temptation Island (in onda dal 30 giugno su Canale 5) ma Alessia Marcuzzi di certo non si arrende e aspetta di tornare presto in tv. Intanto, la conduttrice delle “Iene” continua ad utilizzare in modo intensivo Instagram, sul quale posta molti contenuti che intrattengono i suoi numerosi followers, oltre 5 milioni.

L’ultima idea della presentatrice è stata pubblicare una sua foto in barca, costume bianco, e una posa rilassata e sognante tra le onde del mare. Immagine tipicamente estiva, ma c’è un particolare che non è sfuggito ai suoi seguaci più severi. La Marcuzzi, infatti, è seduta in barca e nella prima delle tre foto ha le gambe leggermente divaricate. Niente di particolare, ma la posa è stata criticata da moltissimi utenti.

Che attacchi ad Alessia Marcuzzi: “Sei volgare, chiudi le gambe”

C’è perfino chi l’ha accusata di essere volgare: “Chiedo scusa ma le gambe si possono anche chiudere”, è il primo di una lunga serie di critiche feroci per le gambe “aperte” della Marcuzzi. Quasi a voler “compensare” nella seconda foto del post la presentatrice mostra un primo piano proprio delle gambe, ma stavolta accavallate. Ammesso fosse così, il tentativo non è riuscito, visto che la lunga serie di commenti a un certo punto inizia a sfociare in una vera e propria sequela di offese e insulti.

“Sei ridicola, come sei caduta in basso” è uno degli esempi di come le foto della Marcuzzi sono state commentate. Non ci sono sue repliche, ma è facile immaginare come Alessia ci sia rimasta male. Del resto, la foto in barca non era ammiccante. Probabilmente, ad aizzare gli haters, c’è la classica componente “invidia”. Un giorno di inizio estate in barca e l’indiscutibile bellezza scatenano la rabbia dei soliti utenti frustrati dei social.