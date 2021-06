Alessia Marcuzzi pubblica una foto hot su Instagram e i fan la acclamano. Alcuni haters invece hanno deciso di criticarla per via dello scatto. La conduttrice ha quindi deciso di rispondere alle parole: ecco come.

Alessia Marcuzzi, famosissima conduttrice romana, si trova adesso in vacanza dopo un faticoso inverno passato nello studio delle Iene in compagnia di Nicola Savino.

E’ da poco partita in vacanza nel sud dell’Italia, precisamente in Campania, e sta girando in barca lungo la costa.

Sono tanti gli scatti pubblicati in costume o al mare, ma oggi ha fatto vedere un nuovo lato di se: il suo lato B.

Tanti sono i commenti sorpresi della bellezza del “panorama“, soprattutto a quasi 50 anni, ma alcuni invece non sono d’accordo. Certi fan si sentono depressi nel vedere questi scatti che mostrano la vita perfetta degli influencer fino a stare proprio male.

Alessia Marcuzzi, dopo aver letto alcuni commenti al riguardo, ha deciso di parlare a cuore aperto. Vediamo che cosa è successo.

Alessia Marcuzzi e la foto hot su Instagram, i fan la acclamano: “Il tuo lato B è il nuovo tricolore”

Alessia Marcuzzi è in vacanza e pubblica una foto hot sui social.

Il post rappresenta la conduttrice di spalle su un balcone. Alessia, indossa un corpetto nero, i capelli mossi e si può notare il suo perfetto lato B.

Nonostante i quasi 50 anni e l’essere madre, Alessia è ancora in formissima e lo notano anche i fan. Tanti i commenti positivi per il suo fisico e per il suo “panorama”.

C’è chi fa battute nei commenti, come Rudy Zerbi che parla di altro senza accennare al suo fisico e chi, invece, questo post lo ha vissuto proprio male.

“Mi salvo questa foto come promemoria per fare gli squat” oppure “Più che il tramonto sul mare si soffermeranno a guardare un altro panorama, ugualmente bello“.

Commenti decisamente positivi anche se al limite dell’educazione: sono tantissimi gli utenti che hanno reagito allo scatto di Alessia Marcuzzi.

Certo, la foto rappresenta sullo sfondo un bellissimo panorama e Alessia Marcuzzi in costume e di spalle sta cercando, forse, di rubare la scena.

Per quanto si tratti di una “semplice” foto in vacanza, che possiamo aver postato anche noi o che vediamo spesso sul nostro feed, non sono mancate critiche e cattiverie.

Un commento in particolare, però, ha decisamente colpito anche la stessa show-girl che ha deciso di rispondere con parole veramente emozionanti.

Ecco che cosa ha detto in risposta ad una sua follower che ha parlato addirittura di depressione.

Alessia Marcuzzi si difende dalle critiche su Instagram: la risposta a cuore aperto alla sua follower

Una fan, però, ha deciso di esprimere un suo pensiero proprio sotto questo post. L’utente ha raccontato di aver sofferto a causa dei social fino ad arrivare alla depressione. Gli influencer ostentano questa vita perfetta non capendo che ci sono persone che non se la possono permettere o che ne possono soffrire.

Alessia Marcuzzi, a tal proposito, si prende qualche minuto per rispondere alla sua fan. Innanzitutto scrive “Mi dispiace che tu stia male” e dice anche che avrebbe voluto abbracciarla.

Alessia, poi, ha subito dato ragione alla fan: “Appaiono quasi sempre foto belle e patinate. Su Instagram si tende a farlo perché si immagina che per i nostri follower sia come una favola” scrive Alessia.

Evidentemente, quindi, anche Alessia Marcuzzi sa di proporre determinati contenuti che rappresentano un mondo abbastanza “inverosimile” e glamour.

Le celebrities, secondo la Marcuzzi, tendono a condividere queste foto per permettere ai loro follower di “vivere una favola”.

“Siamo fortunati perché ci possiamo permettere di fare una bella vita” aggiunge la conduttrice e confessa “Sorridiamo, sembriamo felici, ma non è sempre così“.

Alessia poi ripensa a lei da bambina, quando guardava gli scatti rubati delle celebrities sentendosi quasi in un sogno, “il sogno di volare con la testa“.

La Marcuzzi utilizza i suoi social allo stesso modo: vuole regalare una fantasia a tutti i suoi followers e tanti attimi di leggerezza.

Dopo essersi dispiaciuta con la fan ed averle spiegato che lei ha trovato la forza di diventare chi è solo grazie a se stessa, Alessia ha deciso di ringraziare la follower per averla riportata alla realtà.

Di certo, un commento del genere può aiutare anche le star a rivedere le proprie priorità.

Grazia alla sua carriera, Alessia ha guadagnato tanta autostima che le ha permesso di farsi vedere in costume a 50 anni senza sentirsi in difetto.

Ma, come ha sottolineato anche nel suo commento, per lei l’importante è essere una donna indipendente: che il suo prossimo post sarà meno “hot” e più incentrato sulla sua carriera?