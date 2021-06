Federica Panicucci si sposa: tutti i dettagli del matrimonio. Chi è il marito

Federica Panicucci sposa Bacini: svelati retroscena sul matrimonio. La conduttrice di Mattino Cinque e il suo compagno sono pronti alle nozze

Federica Panicucci si sposa: la notizia è certa. La conduttrice di Mattino Cinque convolerà a nozze con il suo compagno Marco Bacini. La coppia è famosa sui social, visto le numerose foto e le “stories” che spesso pubblicano insieme. In particolare, l’account Instagram della Panicucci è seguitissimo dal suo amato pubblico. I due stanno insieme da circa quattro anni e sono inseparabili. Il loro rapporto va anche al di là dell’amore, visto che sono soci in affari.

A breve la Panicucci chiuderà il ciclo stagionale di trasmissioni di “Mattino 5” per dedicarsi a un po’ di meritato riposo, e sarà l’occasione per preparare il suo matrimonio. Il suo programma riprenderà a settembre, e intanto lei si riposerà con i figli Mattia e Sofia e, ovviamente, il suo Marco. Purtroppo, la notizia delle nozze, seppur confermate da più parti, non è accompagnata da una data per il matrimonio. Secondo NuovoTv, che ha dato la notizia, le nozze sono in via di organizzazione. Per questo motivo la data è sicuramente fissata, ma non è stata resa nota.

Federica Panicucci e il suo compagno si sposano: ma è “mistero” sulla data

Probabile che questa sia tra luglio e settembre, prima che la Panicucci torni di nuovo in televisione. Per lei e il suo compagno si parlava di matrimonio già nel 2019, ma il tutto è stato rimandato perché è arrivata la pandemia. Le nozze, anche se pure allora non c’era una data, erano programmate nel nefasto 2020 dove tutto si è fermato. Ora che le cose si stanno sistemando è tempo anche di riprendere il discorso e fissare il matrimonio tanto atteso.

Intanto, la stagione di Federica Panicucci è stata indubbiamente positiva: ascolti ottimi per la sua trasmissione, Mattino Cinque, che la confermerà senza indugi anche per la prossima annata televisiva. La media degli spettatori è stata di circa il 18% (media totale) con gli ascolti che sono saliti sia rispetto al 2019 che al 2020. Soprattutto, l’Auditel conferma che la concorrenza della Rai è stata quasi sempre battuta. Un dato che certifica il buon lavoro della conduttrice, molto apprezzata dal pubblico e con un’esperienza decennale alle spalle.