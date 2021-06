Temptation Island 2021, cambia tutto: quando inizia e le coppie ufficiali

Temptation Island, quando inizia il reality delle tentazioni: ecco la data. L’isola delle tentazioni scalda i motori pronto a tornare in onda

Temptation Island è pronto a tornare, e finalmente c’è anche la data ufficiale. Il dating show di Canale 5, un mix tra questo genere e il “docu-reality” andrà in ondain prima serata a partire da mercoledì 30 giugno. La data, già vociferata nei giorni scorsi, è stata ufficializzata sull’account Instagram del programma. Alla conduzione torna Filippo Bisciglia dopo la parentesi Alessia Marcuzzi. Oltre la data ufficiale, l’account ufficiale del programma svela anche le sei coppie partecipanti al reality. Per chi non lo sapesse, il format riguarda alcune coppie che si trasferiscono per qualche settimana in un lussuoso e isolato resort in Sardegna per mettere alla prova il loro amore, oppure per tirare le somme dopo un periodo di crisi.

L’obiettivo è “resistere” al corteggiamento (spesso insistente) di avvenenti single (uomini e donne) che cercheranno di “rompere” la coppia facendo andare in crisi i partecipanti. Le coppie si dividono nel “villaggio”, che è organizzato in due zone separate: in una ci sono gli uomini e in altre le donne. Per ogni partecipante c’è un single che li metterà alla prova. Non è detto che scatti il corteggiamento, perché le dinamiche sono spontanee. In alcuni casi ci si limita a un’amicizia, in altri invece viene fuori un meccanismo molto più intricato.

Quando inizia e quali sono le coppie ufficiali

Ad ogni partecipante viene regolarmente mostrato un video con i comportamenti del compagno/a e saltuariamente le coppie si incroceranno nel cosiddetto “falò” per fare il punto della situazione e commentare i video. Alla fine del percorso le coppie decideranno se proseguire insieme “più forti” oppure lasciarsi. Le coppie possono anche decidere di concludere il percorso in anticipo. Temptation Island è diventato il “classico” reality estivo, che nonostante la collocazione “fuori stagione” ha sempre ottenuto un notevole successo. Apprezzato il ritorno alla conduzione di Filippo Bisciglia, molto a suo agio nel gestire le crisi delle coppie con la sua “empatia” e sensibilità.

Va detto che non tutte le coppie che partecipano “scoppiano”, ma è evidente che la finalità del dating show è creare situazioni intriganti con presunti o “quasi” tradimenti sull’isola delle tentazioni. Da notare, però, che il regolamento vieta qualsiasi contatto “amoroso” tra single e partecipanti, a partire dai baci. Intanto, l’account ufficiale di Temptation Island ufficializza le sei coppie ufficiali che partecipano al programma: si tratta di Claudia e Ste, Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso e Jessica con Alessandro, Federico e Floriana, Natascia e Alessio.

