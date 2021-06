Il look da intellettuale di Elodie ha decisamente fatto il giro del web in pochi secondi: ecco la reazione di Marracash e degli amici famosi!

L’ultimo post su Instagram di Elodie ha scatenato una vera e propria corsa al commento. Come succede a tantissime star e show-girl, infatti, ogni volta che la famosa cantate posta un selfie su Instagram la sua sezione dei commenti “esplode“.

Incredibilmente, infatti, gli utenti ed i follower della cantante hanno reagito anche a questa foto, nonostante ci sia scritto molto palesemente che si tratti di uno scatto pubblicitario.

La didascalia scelta da Elodie hanno, però, scatenato il commento selvaggio: ecco la reazione di Marracash!

Elodie e il look da “intellettuale” su Instagram: la reazione di Marracash nei commenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Sotto l’ultimo post di Elodie, che vedete qui sopra, si è scatenata una vera e propria corsa al commento.

La foto ritrae la famosa cantante con un look da “intellettuale” o, come lo definisce lei, da “Intelligangsta“.

La didascalia, accorpata alla foto di Elodie con un paio di occhiali da vista ed un top colorato, ha decisamente scatenato i commentatori.

Curiosamente, a quanto pare, il commento più quotato è quello dell’emoji rappresentante le fiamme.

Si tratta, ovviamente, di un modo per dire che la foto e la protagonista dello scatto sono bellissime, così come anche la didascalia scelta da Elodie.

Il look da intellettuale della cantante, infatti, deve aver decisamente “infiammato” la fantasia di molti!

La foto, come ben specificato nella didascalia (cosa che non fanno tutti gli influencer), è un ADV e cioè una pubblicità.

Elodie, infatti, insieme a Marracash (il suo fidanzato) è una delle testimonial di Versace tanto che, infatti, sotto la sua foto c’è anche il commento della famosa stilista Donatella Versace.

Anche Marracash ha deciso di commentare il selfie della sua compagna ed anche lui ha scelto di usare l’emoticon del fuoco, insieme a quella di una faccina che ride ed un cuore.

Marracash ed Elodie testimonial per Versace EyeWear

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marracash (@kingmarracash)

La foto pubblicata da Marracash qualche settimana fa e che ritrae lui ed Elodie in uno degli scatti pubblicitari per Versace, non ha di certo scatenato questa sequela di “fiamme“.

Sotto il post del cantante, infatti, ci sono moltissimi commenti che hanno meno a che vedere con il suo aspetto fisico e più con la bellezza della composizione o dei due insieme.

Insomma, a quanto pare la reazione focosa è avvenuta solo sotto il post di Elodie, tanto che anche “King” Marracash si è sentito in dovere di sottolinearla, con una faccina che ride per di più!

Incredibile ma vero, quindi: anche un post “pubblicitario” è in grado di scatenare nei fan e nei commentatori dei veri e propri “bollenti spiriti“.