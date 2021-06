Laura Chiatti strepitosa, lo scatto in costume zittisce gli haters

Laura Chiatti si è mostrata in costume su Instagram, con una didascalia decisamente particolare. Il motivo? Combattere gli haters.

L’attrice e modella italiana Laura Chiatti, classe 1982, non è decisamente nuova a critiche e malignità.

Come la maggior parte delle persone che hanno un grande seguito sui social network (ma anche nella vita reale), la famosissima attrice viene spesso presa di mira.

Oggi, con una foto su Instagram, la Chiatti ha deciso di rispondere alle critiche in maniera decisamente particolare.

Come? Ma con una didascalia eloquente.

Laura Chiatti su Instagram contro gli haters

“Nessuna didascalia!” recita proprio la didascalia dell’ultimo post condiviso da Laura Chiatti su Instagram, nel suo profilo personale.

Subito dopo, la famosa attrice ha aggiunto anche due emoticon: la prima di una persona che fa spallucce e l’altra di un paio di occhi, attenti e vigili.

Laura si è mostrata in costume, con un selfie scattato di fronte allo specchio della sua cabina armadio.

Che cosa avrà voluto dire con questa didascalia misteriosa e queste faccine decisamente eloquenti?

Scorrendo i commenti al di sotto del post, che, oltretutto, ha fatto immediatamente il pieno di interazioni (con più di 17.000 like) il mistero è presto svelato.

C’è chi scherza con l’attrice (premurandosi, però, di dichiarare apertamente che i suoi commenti sono “ironici) e c’è chi, invece, sostiene che non ci sia, appunto, assolutamente bisogno di una didascalia.

Ma perché? Semplice: Laura Chiatti viene presa letteralmente di mira da commenti decisamente poco simpatici.

Sei troppo magra, dovresti mettere qualch echilo in più, bellissima peccato però che sei così magra e via discorrendo.

Una serie di (poco) simpatici commenti di veri e propri hater che si nascondono dietro un finto complimento per attaccare il fisico della cantante e modella.

Laura Chiatti, evidentemente consapevole delle “faide” che si creano sotto il suo profilo, ha deciso quindi di rispondere ai commentatori postano una foto in costume, felice e contenta.

L’attrice, sottolineando che non c’è bisogno di didascalie, ha voluto mandare un messaggio chiaro ai commentatori.

Non ha niente da dire a loro e a nessun’altro: guarda i commenti, legge e passa.

Di certo si tratta di un’ottima lezione per tutti coloro che sentono il dovere, quasi, di condividere la propria opinione in maniera anche violenta e soprattutto quando non è richiesta.

Anche sotto questa foto, infatti, i commenti riguardo il fisico della modella si sprecano e non sono di certo tutti positivi.

C’è chi sostiene che “purtroppo” c’è qualcosa che non va, spingendosi a fare diagnosi assolutamente non richieste e non professionali solo grazie ad una foto.

Insomma, ha ragione Laura Chiatti: nessuna didascalia, a volte, è meglio di commenti maleducati, rancorosi o semplicemente violenti.

La modella, dopotutto, non ha certamente bisogno del parere di persone sconosciute (od anche conosciute) per avere conferme riguardo il suo talento o la sua persona.

Con una carriera stellare alle spalle (ed anche “di fronte”) non sono di certo i commenti sul suo peso a fare il bello od il cattivo tempo nella sua vita.

Il suo ultimo post, però, è decisamente esemplare e rimette in prospettiva l’importanza che alcuni utenti credono abbiano i loro commenti.

Insomma, come dice Laura Chiatti: nessuna didascalia (e nessun commento). Lei sta bene così!