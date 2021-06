Simona Ventura ha un nuovo compagno, Giovanni Terzi. I due convoleranno a nozze questo anno, ma scopriamo chi è lo sposo

Simona Ventura è una nota conduttrice italiana, apparsa in televisione negli anni ’80 e adesso nota a tutti.

Col suo fare spumeggiante e solare, Simona ha fatto anche tante stragi di cuore.

Si è infatti sposata nel ’98 con Stefano Bettarini, ex calciatore, e da lui ha avuto due figli. Ma non è andata a finire proprio bene: dopo molti tradimenti del marito, la conduttrice decise di separarsi nel 2008.

Dopo due anni, Simona intraprese un’altra relazione con Gian Gerolamo Carraro, figlio di Nicola Carraro (fidanzato di Mara Venier) e nipote di Angelo Rizzoli, editore e produttore cinematografico.

Dopo 8 anni di relazione, però, la Ventura scopre di essere nuovamente cornuta: il fidanzato iniziò una relazione segreta con Laura Moretti, sua attuale fidanzata.

Dopo queste storie fallimentari, Simona Ventura decide quindi di condurre un programma televisivo che sfidava le coppie per vedere se riuscivano ad essere fedeli: Temptation Island. L’ironia della sorte volle che si ritrovò di fronte il suo ex marito Stefano Bettarini con la giovanissima fidanzata Nicoletta Larini.

Ma adesso Simona non teme niente, perché ha al suo fianco un nuovo compagno e la storia sta andando a gonfie vele, tanto da pensare di volersi risposare. Ecco chi è il suo futuro sposo

Giovanni Terzi: chi è, come si sono conosciuti lui e Simona Ventura e quando verrà celebrato il matrimonio

Simona Ventura, dopo essersi appena mollata con Gian Gerolamo Carraro, si è rifidanzata nel 2008 con Giovanni Terzi.

Giovanni è nato nel ’64 a Milano ed è un noto conduttore televisivo, e prima di approdare nel mondo dello spettacolo, faceva l’architetto.

E’ figlio del notissimo giornalista Antonio Giovanni Battista Terzi, ex vicedirettore del Corriere della Sera.

Giovanni Terzi è famoso anche come scrittore e per un breve periodo si è dedicato anche alla politica diventando Assessore al Comune di Milano.

Nella vita privata del conduttore troviamo Dalila Di Lazzaro, ex modella e attrice che ha avuto una vita e carriera molto difficile. La loro storia d’amore si è conclusa nel 2011.

Dopo 11 anni single, Giovanni Terzi incontra Simona Ventura ad una cena ed è stato subito un colpo di fulmine. La loro storia va a gonfie vele e stanno pensando al matrimonio.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: come la loro relazione ha reagito alla pandemia

Col l’arrivo della pandemia, le coppie che convivevano hanno dovuto affrontare una prova molto difficile: passare 24 h su 24 insieme nello stesso posto senza possibilità di prendere una boccata d’aria.

Così è andata anche per Simona Ventura e Giovanni Terzi che convivono in un loft a Milano. Ma per loro la pandemia non è stata un problema: “Ci siamo uniti ancora di più e abbiamo capito quanto siamo fortunati ad uscirne indenni” dicono i coniugi in un intervista al settimanale Chi.

Simona rivela ciò che la ha fatta innamorare del conduttore: “Giovanni mi ha dato serenità, protezione, il bello di sapere sempre cosa fare ed essere certa di potermi appoggiare“. La showgirl non aveva provato niente di simile con nessun’altro.

Terzi, invece, spiega cosa ha imparato dalla storia con la showgirl: “Simona mi ha dato un progetto di vita. Avere una storia d’amore così piena fa sì che sia diventato anche un padre migliore“. Aggiunge anche: “Sono orgoglioso di avere al mio fianco una donna come lei“.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti per il matrimonio

La data ufficiale del matrimonio doveva essere a settembre 2020, ma a causa dell’emergenza mondiale in cui ci troviamo, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno rimandato la data a questo anno.

La coppia vuole una grande festa e vogliono invitare tutti: amici, parenti, nessuno escluso. I coniugi hanno deciso: “Ci sposeremo appena non ci saranno più le mascherine“.

Sappiamo però che sono i testimoni di nozze: il primogenito di Simona Ventura e… Stefano Bettarini, il suo ex marito.

Tutto è pronto, Simona e Giovanni sono innamorati persi e non vedono l’ora di scegliersi per sempre