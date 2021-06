Forse non lo sapevate ma Franco Califano e Patrizia De Blanck sono stati insieme e, a quanto pare, la loro era una storia d’amore decisamente focosa!

La famosa contessa Patrizia De Blanck ha deciso di raccontare una parte della sua vita fino ad adesso tenuta privata e poco discussa.

Più o meno, ovviamente: parliamo, infatti, della sua storia d’amore con Franco Califano, famoso cantante romano scomparso nel 2013.

Non si è trattato, certo, di un flirt estivo o di una storia d’amore di poco conto. La contessa ed il cantante hanno avuto un rapporto decisamente profondo ed anche piuttosto passionale.

Come facciamo a saperlo? Ma perché la contessa ha svelato il contenuto delle lettere d’amore che le scriveva Franco Califano!

Franco Califano e Patrizia De Blanck: “Ti immagino nuda e vorrei essere accanto a te”

“Ti immagino nuda come sei abituata a dormire e non ti nascondo che vorrei essere accanto a te… È un momento bellissimo e io te lo offro come ti regalerei me stesso. Teneramente Franco“.

Parole decisamente focose quelle di Franco Califano, svelate per la prima volta dopo anni dalla destinataria, Patrizia De Blanck.

La contessa, ex concorrente del Grande Fratello VIP ed 80 anni compiuti a Novembre, ha deciso di rivelare il contenuto delle lettere d’amore del grande cantante romano.

I due, infatti, hanno avuto un rapporto decisamente passionale ed anche molto chiacchierato al tempo.

Dopo essersi aperta in esclusiva con il settimanale Oggi, Patrizia De Blanck ha deciso di commentare per la prima volta la sua relazione con Franco Califano.

Non si trattava, come molti hanno pensato, di un semplice flirt o di una relazione poco stabile.

I due si amavano davvero ed anche profondamente.

“Il nostro legame non fu solo un’avventura come si crede, ma una vera storia d’amore. Franco mi adorava e anch’io ero molto presa da lui. A rendere particolarmente intrigante il nostro legame era la nostra appartenenza a mondi diversi, che si attraevano e si respingevano a un tempo“.

Di certo, infatti, i due facevano parte di due emisferi spesso in collisione e la loro relazione non deve essere stata facile.

Belli, giovani ed anche “dannati“, Franco Califano e Patrizia De Blanck erano una delle coppie più spiate e seguire dell’epoca.

Purtroppo, però, il loro amore finì e per colpa di alcuni motivi piuttosto precisi che la De Blanck ha deciso di ricordare.

Perché Patrizia De Blanck ha terminato la sua storia d’amore con Califano

Tra i due caratteri così forti e diversi e la fatica di far conciliare i due mondi, non era scontato che la loro relazione fosse destinata a durare.

I due, infatti, si sono separati per dei motivi che al tempo sembravano importantissimi ma che con il senno di poi erano meno “pressanti” di quanto in realtà non sembrassero.

A quanto pare, infatti, la contessa De Blanck lasciò Franco Califano perché lui si rifiutava di raggiungerla e passare del tempo con lei a Montecarlo.

Oltre questo, poi, c’era anche il rifiuto di smettere di fumare a letto: abitudine di Califano che la De Blanck non ha mai potuto sopportare o accettare!

Di certo, però, Franco Califano e Patrizia De Blanck hanno condiviso un amore importante se oggi, a distanza di anni, la contessa ne parla ancora così:

“Ebbi altri amori, ma in nessun uomo trovai l’imprevedibilità, l‘ironia e il senso del meraviglioso di Franco. Come a dire che, dopo avere avuto un amante come lui… tutto il resto è noia”

Certo, è vero che non c’è un uomo che la De Blanck abbia amato di più di suo marito, come dimostrano queste foto e la didascalia condivisa dal profilo ufficiale della contessa.

“Gli amori della vita della contessa sono stati molti ma tolta @giada_de_blanck nessuno come il marito Giuseppe Drommi e il fratello Dario❤❤❤”

Di certo, però, Franco Califano ha giocato un ruolo importante nella vita della famosissima contessa: chi lo avrebbe mai detto?