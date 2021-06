Giovanna Civitillo, moglie del popolare conduttore Amadeus, rivela la somiglianza del marito con la diva Sophia Loren. Ecco cosa ha dichiarato

La ballerina Giovanna Civitillo è rimasta nel cuore del pubblico a seguito delle sue performance di danza durante gli anni di partecipazione al quiz show “L’eredità”.

Senza dubbio “La scossa” è stato lo staccherò che più le ha donato popolarità e successo. Il programma però le ha portato anche un altro grande regalo. Qui ha conosciuto infatti quello che poi è diventato suo marito: il conduttore Amadeus.

I due sono affiatatissimi e innamoratissimi da molti anni ormai. Su Instagram condividono un profilo ufficiale che conta ben 425 mila follower. Da questo amore è nato anche un figlio, lo splendido José. Durante un’intervista Giovanna Civitillo ha rivelato un dettaglio sul coniuge che ha stupito tutti i fan. Ecco cosa ha detto.

Amadeus come Sophia Loren: il dettaglio rivelato dalla moglie

La ballerina napoletana ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni quello che succede quando lei e suo marito si ritrovano a dover uscire di casa.

“A me basta un quarto d’ora per fare la doccia, vestirmi e uscire. Lui alle 7 è già in piedi perché ha bisogno di tre ore per prepararsi. Lo chiamo Sophia Loren, sembra una diva che si sistema per una gran serata… Fa tutto con calma”. Questa la dichiarazione di Giovanna Civitillo che ha fatto sorridere tutti i fan.

La showgirl ha poi rivelato anche che suo marito è molto ipocondriaco e che un aspetto che apprezza molto di lui è il fatto di saperla far ridere sempre.

Questo aspetto pieno di solarità e buon umore che caratterizza la loro coppia è ben visibile anche da una delle ultime “stories” di Instagram dove entrambi si scatenano in un balletto stile Twist. Dall’hashtag riportato si capisce bene che la parola d’ordine in casa è “l’allegria”.