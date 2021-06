Anna Tatangelo in reggiseno su Instagram: la novità non sfugge ai fan

Anna Tatangelo spiazza i fan pubblicando una nuova foto su Instagram che sembrerebbe preannunciare una grande novità

La cantante Anna Tatangelo è una delle artiste più seguite e amate del panorama musicale italiano. Le sue doti vocali hanno catturato il cuore di tutto il pubblico fin da quando era una adolescente. A circa 15 anni vince già il Festival di Sanremo con la hit “Doppiamente Fragili” che la porta al successo nazionale.

Negli anni molto si è parlato anche della sua storia d’amore con l’ex compagno Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto uno splendido figlio.

È uscito di recente il suo nuovo album nel quale darà sfoggio del suo talento musicale innato. Questo progetto per lei ha anche un significato molto particolare.

In un’intervista a “Marie Claire” la cantante ha, infatti, affermato: “Ho messo da parte tutto per dedicarmi solo a me stessa. Forse è la prima volta che lo faccio in 34 anni. Quest’anno ho resettato tutto, quest’anno sono rinata, quest’anno mi bacia una luce diversa, quest’anno sono una nuova Anna, questo è il mio anno zero”. Il titolo della nuova raccolta di canzoni si chiama infatti ANNAZERO.

Anna Tatangelo esplosiva su Instagram: annuncia una novità?

Nell’ultimo post di Instagram Anna compare in tutto il suo splendore in una foto che la ritrae in stile “cowboy” mentre indossa un reggiseno. A giudicare dai commenti di alcuni fan sotto al post, lo scatto rappresenterebbe il preannuncio di una grande novità.

Si tratterebbe dell’imminente uscita del video musicale del nuovo brano di Anna. La clip potrà essere visualizzata con tutta probabilità da domani.

Il post è stato un vero successo che ha conquistato tutti i suoi 1,8 milioni di follower di Instagram. Tra i tantissimi messaggi sotto al post spicca per tempestività quello di Sabrina Salerno che scrive alla collega: “Stupenda”, aggiudicandosi il primato tra le colleghe a cogratularsi e complimentarsi con la cantante ciociara. La rinascita di Anna è appena iniziata