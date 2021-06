Anna Tatangelo lancia l’appello a Maria De Filippi: “Mi piacerebbe molto”

Anna Tatangelo è tornata protagonista con il suo nuovo album. La cantante svela un suo desiderio e alcuni retroscena del passato

Anna Tatangelo è tornata ed è in grandissima forma. L’artista, dopo un periodo di assenza dal palcoscenico musicale, si è rilanciata alla grande con il suo ultimo album “AnnaZero”.

Il disco della Tatangelo, che per l’occasione ha posato nuda in copertina, vuole rappresentare appieno il simbolo della sua rinascita, sia per quel che riguarda lei come artista sia per la sua vita privata.

LEGGI ANCHE: ANNA TATANGELO COME “MADRE NATURA”: LA COPERTINA SENZA VELI MANDA IN ESTASI I FAN – FOTO

- Advertisement -

Non è un mistero, infatti, che negli ultimi anni la sua storia con Gigi D’Alessio abbia fatto discutere molto e che le varie riviste di gossip, o i programmi televisivi, abbiano creato ai due più di un problema.

Lei stessa ne ha parlato a Belve, il talk show di interviste al femminile condotto da Francesca Fagnani: “Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi”.

Anna Tatangelo si propone a Maria De Filippi

Anna Tatangelo però sembra ormai aver superato gli ostacoli e le delusioni degli ultimi tempi. Annazero è l’occasione giusta per rilanciarsi, concentrarsi sulla musica e su ciò che più le piace è stata la “medicina perfetta”. Ieri l’artista è stata ospite del canale Instagram della rivista Grazia per parlare del suo album e rispondere alle domande dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grazia Italia (@grazia_it)

Anna Tatangelo però sembra ormai aver superato gli ostacoli e le delusioni degli ultimi tempi. Annazero è l’occasione giusta per rilanciarsi, concentrarsi sulla musica e su ciò che più le piace è stata la “medicina perfetta”. Ieri l’artista è stata ospite del canale Instagram della rivista Grazia per parlare del suo album e rispondere alle domande dei fan.

La Tatangelo è tornata sul suo periodo complicato, spiegando che l’aiuto della sua psicoterapeuta è stato fondamentale: “Le prime volte parlavo sempre degli altri, poi lei mi ha chiesto ‘Quando parli un po’ di Anna? Cos’è che Anna vuole fare?'”.

A quanto pare, oltre alla musica, Anna è molto legata anche alla tv e ai talent show. Tanto che rispondendo a una domanda dei fan ha dichiarato che le piacerebbe molto fare da professoressa ad Amici di Maria De Filippi: “Perchè no? Sarebbe un’esperienza bellissima“.

LEGGI ANCHE: ANNA TATANGELO, STREPITOSA A VENUS CLUB: LA CONFESSIONE INASPETTATA

La Tatangelo, già in passato giudice a XFactor, vede la trasmissione della De Filippi come un qualcosa di diverso, dove riuscirebbe a tirar fuori le qualità dei giovani artisti e ad aiutare una persona in cui lei crede. E a voi piacerebbe vederla nel talent di Canale 5?