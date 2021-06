Oggi scopriremo qual è lo sport preferito da ogni segno zodiacale. Ecco l’intero elenco. Scopri cosa piace al tuo segno zodiacale

Molte persone si comportano in un determinato modo perché hanno una vera e propria predisposizione per quel tipo di comportamento. Anche per quanto riguarda i gusti vale lo stesso discorso. C’è chi è più portato per le materie scientifiche, chi è più bravo in quelle letterarie, chi è più pigro e chi ama praticare lo sport. È semplicemente un modo diverso di affrontare la propria vita.

Oggi parleremo di sport. Gli sportivi sono persone solitamente allenate, che amano stare all’aperto e fare molto esercizio fisico. Ma c’è anche chi non ama particolarmente tenersi in forma e preferisce lo sport dal punto di vista dello spettatore. C’è chi ama gli sport di squadra, chi quelli singoli, chi preferisce gli sport di motori o di atletica. Ognuno ha i suoi gusti.

Naturalmente, ognuno manifesta queste preferenze a modo suo. Dipende anche dal carattere che una persona può sviluppare nel corso degli anni. C’è chi è predisposto per uno sport e chi per un altro. Fa parte della nostra vita scegliere come preferiamo passare il tempo libero. E, di solito, lo sport serve proprio a questo: a riempire il tempo libero. Poi, a volte, nasce una vera e propria passione.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme qual è lo sport preferito di ogni segno zodiacale.

Qual è lo sport preferito da ogni segno zodiacale

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più dinamico, chi è più pigro e chi è più sportivo. Queste persone amano lo sport a tal punto da farlo diventare, nei casi di particolare virtù, un vero e proprio mestiere. Naturalmente per molti è semplicemente un passatempo, una passione da svolgere con gli amici per divertirsi un po’, staccandosi dalla routine di tutti i giorni.

Non tutti sanno che la predisposizione per uno sport in particolare potrebbe dipendere dal proprio segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. Possiamo scoprire se una persona amerà uno sport e quale sarà. Se sarà uno sport di squadra o uno sport individuale, se sarà uno sport di atletica o di motori o addirittura nautico.

Di solito elenchiamo delle classifiche, oggi non sarà così. Abbiamo già visto quali sono i segni più dipendenti dalle serie tv, quali sono i segni più attenti, quali sono i segni più fortunati e quali sono i segni che si deprimono più facilmente. Oggi scopriremo invece qual è lo sport preferito di ogni segno zodiacale. Ecco l’elenco segno per segno.

Ariete: quelli che amano i muscoli

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno l’abitudine di dover primeggiare in ogni contesto, compreso lo sport. Un Ariete preferisce sempre tenersi in forma e ama avere un corpo muscoloso. Per questo motivo i suoi sport preferiti sono soprattutto il pugilato e il kick-boxing. Ma non disprezza ogni tanto fare una corsa in moto o dare due calci ad un pallone.

Toro: gli amanti degli sport di squadra

Le persone che appartengono a questo segno zodiacale possono intervallare momenti di forte propensione allo sport a momenti di totale disinteresse. Il Toro preferisce gli sport di squadra come il basket o il calcio. Non disprezza il tennis e il ciclismo. Ama seguire diversi sport da casa, per questo a volte corre sul tapis roulant mentre ammira gli atleti alla tv. In alcuni momenti, una bella passeggiata in montagna è tutto ciò che ci vuole!

Gemelli: quelli che amano divertirsi

Una persona nata sotto il segno dei Gemelli pratica con piacere uno sport quando riesce a divertirsi. Lo sport è uno svago, possibilmente da praticare insieme agli amici. Per questo è più predisposto nei confronti degli sport come tennis, canottaggio, vela, corsa, nuoto o scherma. In questi casi, può sfidare gli amici e contemporaneamente, tenersi in allenamento.

Lo sport preferito da ogni segno zodiacale: Cancro

Chi è nato sotto questo segno zodiacale difficilmente praticherà sport a livello agonistico. Il Cancro preferisce scegliere attività più rilassanti e per questo è più predisposto nei confronti di sport come Qi Gong, una pratica che gli consente di trovare anche un equilibrio interno. In alcuni casi, un Cancro potrebbe anche essere interessato agli sport acquatici, soprattutto al nuoto.

Leone: quelli che non amano lo sport

Le persone nate sotto questo segno zodiacale non amano molto lo sport. Non sono persone che praticano attività sportive, preferiscono soddisfare le esigenze del momento. Un Leone può andare in palestra, purché ci siano ottimi insegnanti e buone attrezzature per il fitness. Gli piace essere ammirato ma non gradisce la competizione, per questo non pratica sport.

Vergine: gli amanti delle attività soft

Chi è nato sotto questo segno zodiacale, di solito, non ama praticare sport. L’attività sportiva non attira la sua attenzione, tranne che in un caso: se può incidere positivamente sulla sua salute. Una persona della Vergine potrebbe praticare pilates, acquagym o attività soft, che aiutano a superare i momenti di stress e migliorano il rapporto con il proprio corpo. Lo yoga è probabilmente la sua pratica preferita.

Bilancia: il segno meno sportivo di tutti

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono sicuramente le meno predisposte per l’attività fisica. La Bilancia è il segno meno sportivo di tutti ma ama mantenere in forma il proprio corpo e prendersi cura del proprio aspetto fisico. Può praticare il ballo o la ginnastica artistica. Ama rilassarsi con un bel massaggio quando ha finito di lavorare piuttosto che andare in palestra.

Lo sport preferito da ogni segno zodiacale: Scorpione

Le persone nate sotto questo segno zodiacale amano il movimento fisico perché sono governate da Marte. Per questo motivo sono portate per le arti marziali come il karate o il judo. Uno Scorpione va spesso in palestra e si trova a suo agio tra gli attrezzi e i pesi. Anche il nuoto è un’attività interessante. È competitivo e ama le sfide, per questo preferisce praticare lo sport a livello agonistico.

Sagittario: quelli che amano correre

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sentono l’esigenza naturale di praticare sport. In particolare, un Sagittario ha bisogno di correre e tenersi sempre in movimento. L’atletica leggera è lo sport più praticato ma vanno bene anche sport come il calcio o il tennis. Preferisce l’attività all’aria aperta alla palestra. Meglio una buona corsa nelle prime ore del mattino.

Capricorno: gli amanti della montagna

Le persone nate sotto questo segno zodiacale sono molto tenaci e metodici. Praticano attività fisica e lo fanno perbene. Amano camminare e preferiscono una scalata sui fianchi di una montagna agli sport più comuni come il calcio o il basket. Frequentano volentieri le palestre e preferiscono passare il sabato sera in una balera piuttosto che davanti alla tv a vedere l’anticipo di Serie A.

Acquario: quelli che non amano la fatica

Alle persone nate sotto questo segno zodiacale piace lo sport, ma preferiscono guardarlo piuttosto che praticarlo. La fatica non fa parte della vita di un Acquario, che si dedica ad attività più rilassanti come lo yoga. Ad una partita a pallone con gli amici preferisce sicuramente una bella pattinata sul ghiaccio. Se uno sport va di moda potrebbe interessargli per un po’.

Lo sport preferito da ogni segno zodiacale: Pesci

Le persone nate sotto il segno dei Pesci non hanno una particolare preferenza in materia di sport. Passano da una disciplina all’altra senza farsi troppi problemi. Dipende dalle mode e dalle esigenze del momento. Queste persone possono fare più sport contemporaneamente e cambiare in continuazione. Lo sport preferito di un Pesci è il nuoto. Va in piscina anche se preferisce il mare.